València crea quatre nous passos de vianants per a completar l’itinerari per als vianants en l’Albereda final de Blasco Ibáñez

Esta setmana s’han obert els dos primers passos per a vianants semaforitzats a l’altura del carrer Músic Ginés i en breu es completarà l’actuació amb els de José María Haro.

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València ha posat en marxa esta setmana dos nous passos per a vianants semaforitzats que connecten el jardí central de l’avinguda Blasco Ibáñez a l’altura del carrer Músic Ginés. Es tracta de la primera meitat d’una actuació que posa fi a les quatre dècades de desconnexió de l’itinerari per a vianants per l’últim tram urbanitzat de l’avinguda de Blasco Ibáñez. Es tracta del tram comprés entre els carrers del Doctor Manuel Candela i Serradora, on al jardí central es van emplaçar sengles illetes per a facilitar l’encreuament en l’avinguda i els canvis de sentit en el trànsit, però curiosament incomunicades per a vianants amb els jardins annexos, la qual cosa no sols impedia el passeig continuat d’un extrem a l’altre d’eixe tram de jardí en l’avinguda, sinó també l’accés i eixida a les places d’estacionament autoritzades en el centre d’estes.

L’actuació duta a terme esta setmana posa fi a l’aïllament de la illeta situada a l’altura del carrer del Músic Ginés i la que es realitzarà en uns dies, a l’emplaçada a la de José María Haro. “Posem fi amb això a una irregularitat més de les moltes que existien a València i sumem quatre passos de vianants més als centenars creats en els últims anys pel servici de Mobilitat Sostenible, retornant als vianants i al caminar el protagonisme que tenen i sempre han tingut a la ciutat, malgrat el maltractament al qual se’ls va sotmetre durant dècades, com evidencia este cas”, ha apuntat el regidor responsable de la iniciativa, Giuseppe Grezzi.

Des de la Regidoria s’explica que esta intervenció, que suposa connectar per a vianants un itinerari central d’un quilòmetre de distància, se suma a la intervenció de correcció que fa uns anys va millorar substancialment la mobilitat per als vianants al final de l’avinguda en desplaçar —amb l’acord dels veïns i veïnes i després de patir dècades de molèsties sense que se’ls atenguera, afegixen— el carril bici sobre vorera que s’havia instal·lat sota les porxades dels edificis situats en el tram sud-est de Blasco Ibáñez.