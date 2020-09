València crida a la solidaritat dels seus veïns en la lluita contra el càncer

Connect on Linked in

El pròxim 23 de setembre, l’Associació Espanyola contra el Càncer a València crida a la solidaritat de les veïnes i veïns de la ciutat

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha apel·lat a la solidaritat de la ciutadania per a donar suport, un any més, la lluita contra la malaltia del càncer que impulsa l’Associació Espanyola contra el Càncer a València. El pròxim dia 23, en el marc de la celebració del Dia Mundial de la Investigació en Càncer, esta entitat realitzarà la seua tradicional col·lecta que inclou una novetat: amb motiu de les exigències de seguretat per la pandèmia de Covid-19, les vidrioles seran de caràcter virtual, i es podrà realitzar l’aportació mitjançant codis QR.



Ribó ha rebut este matí a l’Ajuntament una representació de l’Associació, encapçalada per la seua gerent, Elena Alloza. Tal com ha explicat l’alcalde, «el càncer continua sent una malaltia terrible per a moltíssima gent, per la qual cosa un any més continuem amb la tradicional col·lecta popular contra la malaltia que, a causa del coronavirus, es realitzarà de manera digital». Ribó ha apel·lat al caràcter solidari de la ciutadania de València, i ha demanat «la seua col·laboració i la seua contribució per a guanyar el pols a esta malaltia que a poc a poc estem aconseguint».



En similars termes s’ha manifestat Elena Alloza, qui ha detallat les novetats de la campanya del pròxim dia 23. «Apostem per una col·lecta digital, i realitzarem la recaptació mitjançant codis QR, que es difondran en mitjans de comunicació i xarxes socials. A més –ha continuat- hem creat vidrioles virtuals, que permetran realitzar la donació sense necessitat d’eixir al carrer». També s’instal·laran taules simbòliques per tota la ciutat.



Amb este format digital, des de hui qualsevol persona pot donar suport a la lluita contra el càncer sense necessitat d’eixir de casa a través de la plataforma yoayudo.aecc.es. A més, les i els ciutadans que desitgen participar també com a voluntaris virtuals poden fer-ho també a través d’esta plataforma: una vegada registrades, generaran automàticament una vidriola personalitzada, que podran compartir a través de les seues xarxes socials i iniciar així la seua pròpia recaptació online.