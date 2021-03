València defensa en la FEMP l’extensió de la suspensió de regles fiscals a l’any 2022 i 2023

Print This Post

Borja Sanjuán: “Amb eixa extensió podem usar els estalvis municipals per a reactivar també en 2022 i 2023 la situació econòmica a València”

El regidor d’Hisenda a l’Ajuntament de València, Borja Sanjuán, ha defensat este dimarts en la Comissió d’Hisendes i Finançament Local de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que la suspensió de regles fiscals que ja està en vigor per a l’any 2021 s’estenga també a l’any 2022 i 2023. D’esta forma, ha defensat Sanjuán, “podrem usar els nostres romanents, els estalvis municipals, per a reactivar també l’any que ve la situació econòmica a la ciutat de València”.

Borja Sanjuán ha destacat després de la Comissió de la FEMP que “és fonamental que totes i tots entenguem que estem en una situació d’excepcionalitat en la qual el sector públic ha de dedicar tots els seus esforços a rescatar tots aquells sectors que s’han vist més afectats per les conseqüències de la pandèmia i a totes aquelles persones que no poden quedar enrere, com és el cas de les persones més joves d’esta ciutat”.

“Tal com sempre hem defensat des d’esta regidoria sumarem tots els esforços i batallarem perquè no solament es puguen usar els romanents este any 2021, sinó que també l’any que ve puguem destinar els estalvis municipals a reactivar la ciutat” ha ressaltat Sanjuán.

“Podrem fer ús dels romanents gràcies a la suspensió de regles fiscals aprovada pel Govern d’Espanya i hem d’aprofitar esta oportunitat i que siga extensible a 2022 i 2023. És moment d’ajudar i invertir en la reconstrucció” ha conclòs el regidor d’Hisenda.