València defensa la protecció de l’horta de Campanar i rebutja qualsevol infraestructura que comprometa la seua integritat

Connect on Linked in

“L’Ajuntament de València s’oposarà a qualsevol pretensió de sacrificar terrenys d’horta i d’afavorir la mobilitat privada motoritzada”. Així ho ha assegurat el regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, qui ha avançat que el Consistori ha sol·licitat una reunió urgent amb el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, per traslladar a la Generalitat “l’oposició ferma del nostre ajuntament davant qualsevol pretensió de construir infraestructures en detriment de l’espai productiu del nord-oest de la ciutat”.

“Volem manifestar la nostra sorpresa i el nostre malestar per les informacions publicades per mitjans de comunicació sobre projectes que posen en qüestió la integritat del territori productiu i la mobilitat del municipi de València”, ha afirmat Ramon. “Aquests espais d’un valor altíssim per a la ciutat de València no es poden veure compromesos”, ha afegit.

El regidor, que ha sol·licitat una reunió urgent amb el responsable autonòmic per exigir detalls sobre les seues intencions en aquesta zona de la ciutat, ha expressat “el més profund desacord amb fórmules de planificació i gestió de la mobilitat que promouen l’ús dels vehicles privats motoritzats en contradicció total amb l’emergència climàtica i el canvi de paradigma en gestió de la mobilitat que els acords dels governs autonòmics i del municipi de València fomenten”.

Alejandro Ramon ha volgut posat l’accent en el fet que “el territori agrari de l’horta de València no es pot permetre perdre ni un pam més de terra productiva” i ha exigit “coherència amb la Llei de Protecció de l’Horta i el Pla d’Acció Territorial per a l’Ordenació i Dinamització de l’Horta”. “L’Ajuntament de València s’oposarà a qualsevol nou sacrifici del territori amb infraestructures que el seccionen i anul·len el seu paper com a infraestructura verda, productora d’aliments i servicis ecosistèmics”, ha afegit.