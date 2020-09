València demana que no s’amplie la depuradora de Pinedo i que busquen alternatives fóra de la ciutat

Connect on Linked in

Elisa Valía trasllada al director general de l’Aigua les propostes de la ciutat per a millorar el Pla Especial elaborat per la Conselleria de Transició Ecològica

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha traslladat este matí al director general de l’Aigua, Manuel Aldeguer, les propostes en les quals ha treballat l’Ajuntament de València per a introduir en el Pla Especial per a la depuradora que ha presentat la Conselleria de Transició Ecològica “millores fonamentals tant per als nostres veïns i veïnes de Pinedo com per al sistema de tractament d’aigües residuals de la ciutat”.



Actualment, este pla es troba en exposició pública i, segons ha explicat Valía, l’Ajuntament ha presentat al·legacions dirigides a “millorar la capacitat de tractament de les aigües residuals amb l’objectiu d’evitar la necessitat e ampliar esta instal·lació”.



“Esta instal·lació es troba al límit de la seua capacitat en molts moments i li hem reiterat, de nou, que s’estudie una solució definitiva perquè València no haja de patir els perjudicis ocasionats per l’alleujaments de la depuradora en els episodis de pluja”, ha advertit.



Valía ha recordat “les molèsties que genera en els veïns i veïnes de l’entorn pels sorolls i olors” i ha reivindicat que “les millores han de ser més profundes”. Així ha plantejat que existeixen “diverses alternatives des d’un depòsit de regulació fins a una nova depuradora” però ha assegurat que València “exigeix i estarà vigilant perquè, en qualsevol cas, la solució no consumisca més sòl del nostre territori, ni en terrenys de la ZAL ni en cap altre lloc”.



“No podem quedar-nos en el curt termini”, ha exposat l’edil qui ha posat l’accent que es tracta d’una depuradora que té “moltíssima càrrega”. “Es tracta d’una instal·lació que dóna servici a l’àrea metropolitana” i, per tant, és “des d’eixa perspectiva des de la qual s’ha d’abordar la intervenció perquè no siga València la que haja d’assumir una ampliació”.