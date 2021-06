València designa a Asunción Pérez Calot com a nova defensora de les persones majors

Connect on Linked in

Bernabé destaca la seua trajectòria professional com a funcionària de l’Ajuntament de València on va exercir la medicina i va impulsar programes per als majors

L’Ajuntament de València ha designat a Asunción Pérez Calot nova Defensora del Major de la ciutat. Pérez Calot, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València, perquè prega el relleu de José Pelegrí, a qui el Consell Municipal de Persones Majors de València havia acomiadat en el passat 5 de juny després de més d’una dècada en el càrrec.

La regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, ha donat la benvinguda a la nova Defensora del Major, de qui ha destacat la seua dilatada trajectòria a l’Ajuntament de València: “Després de la crisi provocada per la Covid-19 és el millor moment per a posar en valor la medicina lligada als drets de les persones majors”, ha indicat.

Pérez Calot, que ha sigut triada per unanimitat, va iniciar el seu periple en el consistori valencià a la Casa de Socors de Russafa en 1981 i va ingressar en la Sanitat Municipal a la fi del mateix any, on va exercir la medicina com a funcionària de carrera per oposició des de 1988 fins a la seua jubilació en 2013, quan exercia el lloc de cap de secció de Promoció de la Salut de l’Adolescent i Persones Majors.

Bernabé ha subratllat la faceta professional de Pérez Calot a l’Ajuntament de València, on ha desenvolupat diferents projectes relacionats amb les persones majors. “Té una dilatada trajectòria en l’àmbit municipal. Ha sigut funcionària de l’Ajuntament de València exercint la medicina i posant en pràctica projectes molt importants per a les persones majors com va ser la detecció de càncer de pell o les revisions oculars”.

I és que, entre els projectes impulsats per la nova Defensora del Major al llarg del seu periple en el consistori, destaquen els Programes de Salut en els Centres Municipals de Majors d’Estimulació de la Memòria, la prevenció del càncer de pell, la prevenció del glaucoma i hipertensió ocular entre altres.