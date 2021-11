València designada como sede de los Gay Games 2022

Connect on Linked in

València serà la seu dels Gay Games en 2026. Així ho va decidir ahir a la vesprada la Federation of Gay Games (FGG), que va prevaldre la candidatura valenciana per damunt de les ciutats de Munic (Alemanya) i Guadalajara (Mèxic).

La delegació valenciana ha aconseguit convéncer als jutges i s’ha convertit en la seu oficial d’aquests jocs que, des del consistori valencià, destaquen que compta amb la participació de 15.000 persones que competiran en 36 modalitats esportives.

Per a l’alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, acollir els Gay Games és una oportunitat per a reforçar un missatge contundent per a gent de totes les edats que han nascut, viuen, treballen o senten València com a pròpia: aquesta és la seua ciutat i aquesta ciutat els vol.

En el mateix sentit, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha destacat que la capital valenciana és un referent pels seus valors i ha mostrat la seua satisfacció per acollir una cita que mescla l’estima, el reconeixement i el suport absolut al col·lectiu LGTBI i la pràctica de l’esport.

Per la seua part, el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de València, Borja Sanjuan, ha donat dades de la previsible repercussió econòmica que la celebració d’estos jocs suposaran per a la ciutadania del Cap i Casal.

La delegació valenciana havia viatjat fa ara tres dies al Regne Unit per a rebre la notícia. La regidora delegada d’Esports, Pilar Bernabé, va encapçalar la delegació i des d’allí ha anat en tot moment compartint l’entusiasme col·lectiu per la designació de la ciutat com a organitzadora de la cita de 2026.