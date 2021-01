València destina 418.000 euros al mes per a la desinfecció de vies públiques i mobiliari urbà

Connect on Linked in

138 operaris, 22 camions cisterna, 14 renta voreres, 12 furgonetes amb equip d’hidropressió i 56 motxilles nebulitzadores intervenen en els treballs de desinfecció de la via pública



El dispositiu posat en marxa per l’Ajuntament per a l’aigualeig i desinfecció de la via pública i el mobiliari urbà per la pandèmia, amb un pressupost de 418.000 euros al mes, compta amb 138 operaris, 22 camions cisterna, 14 màquines renta voreres, 12 furgonetes amb equip d’hidropressió i 56 motxilles nebulitzadores, que treballen de dilluns a dissabte en els 19 districtes de la ciutat. A més, la freqüència d’aigualeig s’ha augmentat a dos setmanes respecte als 21 dies habituals abans de la pandèmia i els 30 dies que hi havia de freqüència al 2015. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha manifestat que “des de l’equip de govern estem plenament compromesos amb la desinfecció de l’espai públic” i “considerem que este dispositiu és prou important com per a mantindre’l fins que la pandèmia acabe remetent”.



“L’Ajuntament de València gasta més de 400.000 euros al mes en tasques de desinfecció de l’espai públic de la nostra ciutat”, ha destacat Sergi Campillo. El vicealcalde ha detallat que només en la desinfecció del mobiliari urbà ―bancs, contenidors, baranes, papereres― participen 68 operaris equipats amb 56 motxilles nebulitzadores amb una solució d’aigua i lleixiu, a més de 12 furgonetes amb equips d’hidropressió. Els 56 equips de desinfecció amb motxilla estan treballant en cada districte graduant el seu nombre d’acord amb la població i concentració de restes de genoma covid-19 en la xarxa de sanejament, segons les dades facilitades pel servici municipal del Cicle Integral de l’Aigua a través de l’estudi de presència del virus a les aigües residuals.



Quant als treballs d’aigualeig, intervenen 70 operaris ―48 conductors i 22 persones de suport―, 22 camions cisterna, 14 màquines renta voreres i 12 furgonetes amb equip d’hidropressió. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana ha destacat que la freqüència d’aigualeig s’ha intensificat “a 14 dies, abans era cada tres setmanes, cada 21 dies”. “Quan vam arribar al govern al 2015, el govern anterior del Partit Popular ho feia amb una freqüència superior a 30 dies i alguns trams de la ciutat, com els pobles de València, ni tan sols s’aigualejaven”, ha assenyalat l’edil. “Ara estem en una freqüència en tota la ciutat de cada dos setmanes i, a més, afegim una solució de lleixiu per desinfectar l’espai urbà”. A més, el vicealcalde ha comentat a la Comissió d’Ecologia Urbana que “si bé l’evidència científica no dóna suport a que el contacte físic de les superfícies siga una causa de contagi de la covid-19, des de l’equip de govern de l’alcalde Joan Ribó volem enviar un missatge de tranquil·litat al veïnat de la ciutat amb este dispositiu, que neteja i desinfecta la via pública i el mobiliari urbà amb una freqüència molt major que abans de la pandèmia, quan a més no s’usava cap viricida com ara sí s’usa”. Tot i això, el vicealcalde ha insistit en la comissió que ha tingut lloc este matí que el més important és seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries per poder controlar l’expansió de la covid.



En total, el dispositiu compta amb 138 operaris, 22 camions cisterna, 14 màquines renta voreres, 12 furgonetes amb equip d’hidropressió i 56 motxilles nebulitzadores, que suposen un cost de 418.000 euros mensuals. “Des de l’equip de govern estem plenament compromesos amb la desinfecció de l’espai públic”, ha remarcat Campillo. “Considerem que este és un dispositiu prou important com per a mantindre’l fins que la pandèmia acabe remetent quan per fi puguem arribar a la tan desitjada immunitat de grup gràcies a l’aplicació de les vacunes, que desitgem, d’altra banda, que s’accelere al màxim la seua distribució”.