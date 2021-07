València destina més de 7,5 milions d’euros al Pla de Reactivació Econòmica de Ciutat Vella

Connect on Linked in

El pla contempla, a més de la convocatòria d’ajudes específica del Pla Resistir, activitats de dinamització del consum, bons i patrocini d’esdeveniments en el districte

L’Ajuntament de València destinarà 7.724.000 euros al Pla de Reactivació Econòmica de Ciutat Vella, que naix amb l’objectiu d’incentivar el consum, que s’ha vist especialment afectat per les greus conseqüències generades per l’actual pandèmia i que, per la pròpia idiosincràsia del districte, han incidit amb major duresa.

La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha explicat que “amb este pla donem una resposta ràpida i contundent a l’actual a conjuntura que es planteja per a l’economia i l’ocupació en este districte, amb l’objectiu de mitigar els efectes de la crisi econòmica i contribuïsquen al restabliment de l’activitat econòmica i la salvaguarda de l’ocupació.”

Així, el nou pla contempla, a més de la convocatòria d’Ajudes específiques del Pla Resistir per 7 milions d’euros, activitats de dinamització del consum, bons i patrocini d’esdeveniments per a la reactivació cultural de la zona.

Fins al moment s’han abonat 845.800 euros de la línia d’ajudes del Pla Resistir dirigida a persones autònomes, comerços i micropimes de Ciutat Vella, que han beneficiat 338 sol·licitants. Esta línia d’ajudes s’ampliarà en deu dies després de la publicació de la modificació en el BOPV.

D’altra banda, amb la finalitat de dinamitzar el consum i l’activitat en el districte, en els pròxims mesos es duran a terme a Ciutat Vella diferents activitats que contribuïsquen a revitalitzar els seus barris i atraguen visitants, com concerts de bandes de música, danses valencianes, contemporànies i urbanes, rutes guiades per Ciutat Vella, concursos de pintura i activitats familiars amb titelles o contacontes, entre d’altres.

D’igual manera, es llançarà una emissió de bons per a utilitzar en els locals comercials i d’hostaleria que s’adherisquen a esta iniciativa. L’Ajuntament finançarà el 50% del valor del bo i l’altre 50% es finança per la persona que el compra i pot ser utilitzat en diferents comerços fins a esgotar el seu crèdit. També s’aplicaran bons de dinamització a l’hostaleria.

Finalment, hi haurà una convocatòria per tal que les entitats dels barris que composen Ciutat Vella puguen patrocinar i promocionar activitats culturals. “Ciutat Vella sempre ha estat un barri de creativitat i pulsió artística, dinamitzador de la cultura a la ciutat. Per això patrocinarem la realització d’esdeveniments sectorials específics a Ciutat Vella, que complementen la resta de línies d’acció encaminades a dinamitzar el barri”, ha conclòs Bernabé.

Ciutat Vella, un dels motors econòmics de la ciutat

A més, Bernabé ha afirmat que “el districte de Ciutat Vella constitueix un dels motors econòmics més importants de la ciutat, on es concentren comerços, mercats, establiments hostalers, allotjaments turístics i hostalers. Igualment, és el districte on s’inclou la major part de l’oferta cultural i turística de València i del conjunt de les activitats més dinàmiques de la ciutat”.

“Les conseqüències econòmiques provocades per l’actual pandèmia han afectat tota la ciutat en termes de caiguda de l’activitat empresarial i de l’ocupació. No obstant això, els seus efectes s’han vist agreujats per la dependència de la seua activitat, tant de turistes, com de persones que treballen o acudeixen al centre de la ciutat per motius d’oci, esplai, treball o d’altres activitats”, ha afegit.

Atenent estudis elaborats per diferents organismes, el 85% dels i les turistes que visiten la ciutat manifesta com uns dels seus principals interessos visitar el centre històric. Per eixe motiu, el centre històric acull aproximadament el 40% de l’oferta total d’hotels, albergs i hostals a la ciutat i el 30% dels apartaments turístics se situen en este districte.

“Volem que els nostres veïns i veïnes i els i les turistes que ens visiten puguen continuar gaudint de la bellesa del patrimoni històric i artístic, l’efervescència cultural, la tradició i la gastronomia dels diferents barris de Ciutat Vella. Per això llancem este programa”, ha defensat la regidora.