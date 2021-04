València destinará 100.000 euros al mejor proyecto de innovación que impacte en la misión València ciudad neutra

Connect on Linked in

S’ha anunciat durant el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació

El centre d’innovació Las Naves ha celebrat el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació amb un esdeveniment en línia, organitzat junt amb la Red Innpulso, en el qual s’ha presentat l’Agenda Urbana de la ciutat per a 2030 marcada per les missions i la resiliència, i en la qual s’ha anunciat una convocatòria internacional en 2021 per a seleccionar el millor projecte d’innovació que demostre el major i més ampli impacte en la nostra primera Missió València Ciutat Neutra. La jornada ha sigut inaugurada per l’alcalde Joan Ribó, el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, i el Secretari General d’Agenda Urbana, Francisco David Lucas.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha explicat que «l’Estratègia Urbana València 2030 integra l’Agenda Urbana, les missions d’innovació i el marc de recuperació de la pandèmia. Perseguim un model de ciutat mediterrània que reflexione sobre la ciutat a la qual aspirem per a la dècada vinent. Una de les missions proposades per Europa és tindre 100 ciutats climàticament neutres en 2030. I a aqueixa missió ens hem sumat a València i ho hem aprovat en el ple de l’Ajuntament».

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha destacat que «un dels grans reptes és el canvi climàtic i les ciutats tenen una responsabilitat essencial. I la missió de comptar amb 100 ciutats climàticament neutres, a la qual se sumarà València, és un enfocament que a Espanya compartim». «Vull agrair a l’Ajuntament de València, a Las Naves i a la Red Innpulso per la seua aposta perquè són una font d’esperança per a tots», ha conclòs Duque.

El regidor d’Innovació, Carlos Galiana, ha anunciat durant l’esdeveniment que els 100.000 euros rebuts del premi europeu com a finalista a Capital Europea de la Innovació 2020 «es destinaran a finançar una convocatòria internacional en 2021 per a seleccionar el millor projecte d’innovació que demostre el major i més ampli impacte en la nostra primera Missió València Ciutat Neutra. Esta crida internacional a la innovació la anomenarem València Ciutat de la Innovació».

L’Estratègia Urbana València 2030 presentada este matí, té tres vectors principals, que ha desenvolupat en la seua presentació Jordi Peris, coordinador d’Estratègies Urbanes de l’Ajuntament de València: «La nostra agenda urbana es concreta en primer lloc amb l’assumpció dels ODS en l’àmbit de les ciutats i que ens aporta referents internacionals consensuats, posant en valor la ciutat mediterrània. Com a segon vector, assumim que estem enfrontant-nos a reptes davant els quals no hi ha solucions vàlides i que hem de construir col·lectivament, d’una manera que només ens permet la innovació. I el tercer vector de la nostra estratègia urbana és la recuperació de la pandèmia que ens incorpora la perspectiva de la resiliència a les ciutats».

Per part seua, Fermín Cerezo, cap de servei d’Innovació de l’Ajuntament de València, ha afegit que «tindrem 6 missions fins a 2030 que milloraran la vida de les persones, i amb 3 objectius principals: modelar l’esforç de la innovació de la ciutat, acostar els grans reptes de la humanitat al dia a dia de les persones, i reptar al talent de l’ecosistema perquè ens ajuden en aquest viatge col·lectiu».

Durant l’esdeveniment ha tingut lloc la conferència inspiradora ‘Què li aporta la innovació a l’agenda urbana i viceversa’, de Julio Lumbreras (Universitat Politècnica de Madrid). I, a continuació, una taula redona, moderada per Rosalía Herrera, directora general de l’Ajuntament d’Ermua i secretària de Red Innpulso, on s’ha abordat com articular les Agendes Urbanes i la Innovació, des del prisma de diferents ciutats de l’estat espanyol: Barcelona, Madrid, Sevilla, Saragossa i Valladolid.

Per part seua, Carles Ruiz, alcalde de Viladecans i copresident de la Red Innpulso ha posat en valor el treball de València en innovació: «El camí de València és un exemple que es pot aconseguir un creixement econòmic fent front als reptes socials a través de la innovació».

L’acte l’han clausurat Pilar Bernabé, regidora d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, i Carlos Galiana, regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València. Bernabé ha aprofitat la seua intervenció per a destacar el projecte València Tech City, «basat en la col·laboració públic-privada i com escalar el talent del nostre teixit productiu, en la millora de les nostres capacitats. És clau compartir i transmetre el coneixement i fent-lo superant les bretxes de gènere existents».