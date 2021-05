“València, destino del Santo Grial” premi en el festival internacional de pel·lícules turístiques d’Àfrica

Print This Post

El vídeo promocional creat conjuntament per la regidoria de Turisme, la fundació Visit València i Turisme Comunitat Valenciana per a la campanya “València, destino del Santo Grial” rebrà un guardó en el Festival Internacional de Pel·lícules Turístiques d’Àfrica (ITFFA), que se celebra els dies 26, 27 i 28 de maig en Ciudad del Cabo (Sudàfrica).

El vídeo de la campanya impulsada amb motiu del segon any jubilar del Sant Calze rep el premi en la categoria de Producte Turístic en el Festival Internacional de Pel·lícules Turístiques d’Àfrica. “Rebem la notícia amb il·lusió, estem orgullosos de la promoció turística que s’està realitzant entorn a la relíquia, l’únic Calze reconegut pel Vaticà com a possible autèntic” ha explicat el regidor de Turisme i Internacionalització de l’Ajuntament de València, Emiliano García.

Tant la campanya com el vídeo “València, destino del Santo Grial” pretenen abastar el relat des d’una perspectiva àmplia i convertir la relíquia en un atractiu històric i cultural a més del seu principal interés, el religiós. “Ho fa mitjançant una estètica inspirada en la història i aventures d’Indiana Jones, creant una aura de misteri i intriga entorn de la figura del Sant Greal. Comptar amb el mateix actor que doblega a Harrison Ford en la saga cinematogràfica ha sigut un punt clau per a dotar al vídeo del realisme i la intriga necessària a l’hora de convidar a la gent a ser partícips de l’aventura”, ha puntuat l’edil.

València, destino del Santo Grial” també va rebre en la Fira Internacional de Turisme el guardó Fitur Actiu pel joc de Geocaching “Després de les Pistes del Sant Greal”, una aplicació mòbil que permet submergir-se en la història de la relíquia recorrent onze punts de la ciutat mitjançant referències arqueològiques i històriques

La campanya també proposa una “Ruta del Greal”, que comença en Sant Joan de la Penya i acaba a València. Un recorregut que també permet promocionar les localitats que la conformen, a més de desmitificar algunes llegendes propagades per produccions de ficció, amb l’objectiu de suscitar interés i atraure visitants a descobrir els secrets del Sant Calze.

El vídeo, creat per la productora audiovisual valenciana Vassmedia, transmet un relat fresc i atractiu al voltant del Sant Greal, contribueix positivament al posicionament de València com un destinació cultural i de pelegrinatge. “Volem promoure València com un destinació cultural i patrimonial competent, oferint al públic una activitat turística pròpia del nostre territori. I és en el que estem treballant a través de diferents vessants, que evidencien la història i riquesa que alberga cada racó de la nostra ciutat.” ha subratllat Emiliano García.