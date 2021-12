València dispararà durant les Falles mascletaes pels barris, a més de les 19 de la plaça de l’Ajuntament

Connect on Linked in

A més de les 19 mascletaes compromeses per a les pròximes festes de Falles, l’Ajuntament de València vol ampliar les disparades als barris, segons l’experiència de les passades festes. Les Falles 2021, celebrades de manera extraordinària al setembre a causa de la pandèmia, van permetre que, per primera vegada, les tradicionals mascletaes arribaren a nombrosos punts de la ciutat. El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha informat els mitjans de comunicació sobre estos assumptes.

Segons ha indicat, el pressupost de la Junta Central Fallera previst per a este concepte ascendeix als 305.000 euros. Galiana ha anunciat també l’obertura d’una línia de subvencions per a aquelles comissions de gasten pirotècnia en les seues Falles, i així mateix ha afegit que s’incrementarà el pagament que fa l’Ajuntament per cada mascletà.

Per part seua, la presidenta de Piroval, María José Lora, ha agraït a l’Ajuntament l’atenció i el compromís per a ajudar al sector.

A preguntes posteriors dels mitjans de comunicació, Galiana ha recordat que la Comunitat Valenciana es troba en una situació “radicalment diferent a l’any passat per estes dates, amb un gran percentatge de vacunats, i una gravetat i ingressos menor”. L’edil ha explicat que, segons les indicacions que les autoritats sanitàries realitzen a cada moment, es convocarà la Mesa de seguiment, però que tenen l’experiència de les Falles de setembre, on la seua celebració no suposà un impacte negatiu sobre la pandèmia. Al cap i a la fi, si se seguixen les mesures sanitàries recomanades, es veu com les xifres de contagiats disminueixen i trauen a la Comunitat de la zona de risc per contagi