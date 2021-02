Connect on Linked in

Sandra Gómez destaca que esta reserva d’habitatge a la ciutat ajudarà a l’emancipació de la joventut

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana s’ha reunit este dijous amb la presidenta del Consell de la Joventut a València, Ana Domínguez, per a conéixer de primera mà l’estudi ‘L’impacte de la COVID-19 en la Joventut de València. Després de la trobada Sandra Gómez ha anunciat que València disposarà d’habitatge assequible per a joves en tots els districtes de la ciutat i ha traslladat el seu suport perquè formen part del Consell Social de la Ciutat.

La vicealcaldessa ha recordat que des de la delegació d’Urbanisme s’està duent a terme la Revisió Detallada del Planejament de tota la ciutat, per àrees funcionals, amb l’objectiu de consolidar el model de ciutat 15 minuts. “Dins del reequilibri dotacional que estem duent a terme, hem inclòs una reserva d’habitatges dotacionals destinats a menors de 35 anys, entre altres col·lectius” ha remarcat Gómez.

La regidora ha recordat que “hi ha un problema d’emancipació de les i els joves, per la precarietat de la seua situació laboral, que és un problema estructural” pel que, segons Gómez, “tenen molt difícil accedir a un habitatge”. “En molts barris de la nostra ciutat s’ha vist encarit el preu del lloguer i això ha comportat que moltes i molts joves hagen triat anar-se’n fora de la ciutat o compartir pis” ha assenyalat Gómez. Per això, des de l’Ajuntament de València, “volem que en tots els districtes garantim una reserva d’habitatge accessible per a joves”

Volem que els nostres joves puguen quedar-se i desenvolupar els seus projectes de vida en els barris on han nascut, en barris com Cabanyal-Canyamelar, Benimaclet, Orriols o Natzaret,” ha destacat Gómez.

Per la seua banda, la presidenta del Consell de la Joventut, Ana Domínguez, ha recordat que segons es desprén de l’estudi “quasi un 4% de la població jove de la ciutat ha hagut de tornar a la seua llar familiar a causa de la covid-19, per tant és una magnífica notícia que s’aposte per la notícia d’habitatge amb perspectiva de joventut, en compliment del manifest que van signar els diferents grups polítics en 2019”.

CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT

D’altra banda, la regidora ha recordat que el Consell de la Joventut de València “representa les persones joves de la ciutat per la qual cosa és molt important que formen part del Consell Social”. “És una anomalia que no estiguen”, per això Gómez ha traslladat el seu suport perquè “puguen sumar-se i ser la veu autoritzada de la joventut d’esta ciutat”, una perspectiva que la vicealcaldessa considera “fonamental, perquè a més tots els nostres pressupostos, accions i polítiques han de tindre una mirada transversal de la joventut”. “L’Ajuntament ha de tindre en compte les necessitats i visió de les i els joves, per això quina millor forma que les polítiques les elabore el mateix Consell de la Joventut i que formen part dels òrgans participatius i decisoris que tenim constituïts a la ciutat, com és el Consell Social”, ha conclòs.