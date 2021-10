València dona suport a la Nit de les Telecomunicacions Valencianes

Connect on Linked in

Hi estaran presents el vicealcalde, Sergi Campillo, i el regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset

València acull este divendres la Nit de les Telecomunicacions Valencianes, una cita que reunirà el món universitari, associacions professionals, administracions públiques i empreses i que servirà per reconéixer trajectòries individuals i col·lectives amb els XXIII premis. El vicealcalde, Sergi Campillo, i el regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, qui ha format part del jurat que ha decidit els guardons, assistiran en representació de l’Ajuntament de València, en suport a l’ecosistema empresarial de les telecomunicacions valencianes.

Els guardons reconeixeran els millors treballs de fi de màster i de grau en enginyeria de telecomunicació, la persona destacada del sector, l’empresa jove o emprenedors, l’empresa rellevant i l’administració pública o organització sense ànim de lucre que impulse les TIC. Entre les consideracions valorades hi ha les trajectòries, les fites o l’interés industrial, les innovacions o les possibilitats de materialització dels diversos projectes.

Des de l’Ajuntament de València es fa costat un any més a esta iniciativa que pretén conscienciar la societat de la importància de les tecnologies digitals i de la gestió del coneixement en l’evolució del nostre territori, donant suport així al teixit empresarial valencià en la seua expansió. A més, ho fa posant l’accent en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) instant les empreses més rellevants del sector a indicar les claus que han de ser tingudes en compte per assolir els 17 ODS en 2030 i posant en valor el paper clau de les telecomunicacions en eixa consecució.

Campillo ha afirmat que “és un honor per al consistori estar present en la gala, on cal reivindicar i posar en valor el paper de les telecomunicacions en València i en la Comunitat Valenciana”. A més, ha destacat “l’aposta importantíssima feta per València per augmentar la seua inversió i per la innovació a través d’entitats com Las Naves i de tot l’ecosistema innovador que estem posant en marxa en la nostra ciutat, en la Marina de València i també amb la posada en marxa pròximament de la Farinera i d’altres servicis destinats a l’ecosistema emprenedor de la nostra ciutat”. A més, ha esmentat el paper de València formant part d’un subgrup de treball sobre la resposta smartcity a la pandèmia de la covid-19 de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT).

Per la seua part, Fuset ha ressaltat “el benestar de la ciutadania com a epicentre en què convergixen totes les polítiques impulsades pel govern municipal en relació amb la digitalització”, i ha recordat que la UIT, organisme especialitzat de les Nacions Unides (ONU) per a les tecnologies de la informació i la comunicació, ja va fer públics els resultats de la certificació sobre la conversió de València en ‘Ciutat Sostenible i Intel·ligent’, “consolidant València com una de les primeres ciutats europees i del món que mesura de manera estandarditzada el seu avanç en els ODS com a ciutat intel·ligent”.