València duplica el número de persones que estan ateses dins del sistema de la dependència

L’alcalde ha presentat les últimes dades del Pla de Millora de la Dependència que ha reduït la llista de casos en esper

“L’Ajuntament ha aconseguit multiplicar un 2,2 és a dir ha augmentat un 54%, el nombre de persones que estan dins del sistema municipal d’atenció a la dependència, i això vol dir, que a hores d’ara hi ha més gent ben atesa, ben cuidada que abans d’implantar el Pla de Millora de Dependència, impulsat per la Regidoria de Benestar Social el novembre de 2020”. Ho ha afirmat hui l’alcalde de València, Joan Ribó, en fer un balanç “positiu” de l’aplicació de l’esmentat pla “que demostra que s’ha treballat molt per tal de donar resposta a totes les persones i famílies que necessiten esta ajuda”. El nombre de casos actius és de 28.284, i la llista d’espera actual compta amb 1.250 sol·licituds. En uns deu mesos s’han tramitat 6.985, més que les que hi havia en llista d’espera quan va posar-se en marxa el Pla de Millora de Dependència, amb 6.503 persones sense atendre.

“Esperem que un termini molt prompte pugam dir que no hi ha llista d’espera de persones amb dependència que esperen per ser ateses, i això vol dir que ja no passarà que hi haja persones que, havent sol·licitat la dependència, falten sense que mai hagen tingut cap recurs”, ha continuat el primer edil, qui també ha destacat que “ara s’atén amb rapidesa, i també es fan les visites domiciliàries molt més prompte”. “A més, ara es realitza seguiment de les situacions, es cuida de les persones majors, es fa revisions de grau, per si cal un canvi de recursos. En definitiva, garantim els drets, no donem almoines, que és el nostre objectiu”, ha afirmat.

Amb estes paraules, l’alcalde ha donat compte “del canvi del model d’atenció a la dependència, que ha passat de ser un sistema en què quasi tots els tràmits eren realitzats per la Generalitat Valenciana, lluny de la realitat pròxima de la ciutadania, a un model on el municipi és el responsable de l’avaluació de la situació de dependència, del seu seguiment i per tant de treballar de forma més propera i més eficient”.

Acompanyat de la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, Joan Ribó ha explicat que “totes les mesures que s’han pres formen part d’un projecte que promou que les persones amb dependència, les persones majors, puguen decidir on volen viure, en una residència o en sa casa, que puguen decidir qui els cuida”.

L’alcalde ha recordat “el compromís de l’equip de govern posar en el centre de les polítiques públiques a les persones, d’atendre les necessitats de veïns i veïnes, millorar el seu benestar i la seua qualitat de vida, especialment tenint cura de les persones més vulnerables”, “I per això ha sigut una de les prioritats dignificar els servicis socials municipals, la xarxa de suport per tal que ningú quede enrere. Fer de València, una ciutat que cuida de les persones, una ciutat on viure plenament”, ha subratllat.

En la seua intervenció Joan Ribó ha lamentat que “l’anterior govern municipal no va posar pràcticament en marxa la llei de dependència, el govern del canvi es troba en què no hi havien recursos assignats, ni funcionaris que portaren endavant l’acompliment de la llei”.

“Este pla de millora, o de ‘xoc’, que hem posat en marxa l’actual govern municipal ha sigut efectiu, fins i tot amb l’increment de sol·licituds, perquè ha comptat amb més personal, amb nous sistema d’organització i amb la implicació de tots els funcionaris de Servicis Socials, als quals vull agrair el seu esforç i dedicació”, ha argumentat en afegir que esta pla ha estat acompanyat d’altres mesures com els serveis domiciliaris municipals, els menjars a domicili, la nova tele-assistència o el servici d’ajuda a domicili, “que és la implantació del model centrat en les persones”.

Per la seua banda, la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha manifestat que l’increment de sol·licituds d’atenció ha sigut possible gràcies mesures com la millora dels canals d’informació als Centres Municipals de Servicis Socials”. La regidora, que també s’ha fet ressò de l’actual reducció del temps d’espera fins a l’obtenció de la resolució, ha destacat “les millores en el seguiment dels casos, amb una organització més eficient de les citacions per atendre totes les demandes de les persones dependents i els seus familiars”. Per últim, ha parlat de la creació de ferramentes informàtiques per agilitzar processos o la incorporació de més personal, i ha assegurat “que s’han aconseguit objectius com el d’assumir increment de sol·licituds dels últims anys i el de fer un seguiment de l’impacte de la pandèmia en les persones majors”.