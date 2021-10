València duplica el servici d’autobusos durant el cap de setmana i el dia de Tots Sants

Connect on Linked in

El regidor de Cementeris i Servicis Funeraris de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, ha anunciat la posada en marxa del dispositiu municipal amb motiu de la celebració de Tots Sants. Com a novetat, enguany hi ha la supressió de les restriccions principals que l’any passat es van implementar a causa de la incidència de la pandèmia per la covid-19. Tot i això, es mantindran mesures de protecció com ara el control d’accés als cementeris o la dispensació de gel hidroalcohòlic. També EMT València ha anunciat un reforçament del servici per facilitar les visites als cementeris.

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València duplicarà este cap de setmana el servei d’autobusos municipals coincidint amb la festa de Tots Sants que inclourà el reforçament de les línies 9, 10, 18 i 99 i l’habilitació d’una línia llançadora per a connectar el centre de la ciutat amb el Cementeri General.

El president d’EMT, Giuseppe Grezzi, ha explicat que l’operatiu especial d’enguany “contempla importants reforços que es posaran en marxa perquè els veïns i veïnes puguen organitzar-se i desplaçar-se al cementeri de manera escalonada”.

Igualment, el 31 d’octubre i l’1 de novembre l’entitat posarà en funcionament una línia llançadora que connectarà de manera directa el centre de la ciutat (des del carrer del Periodista Azzati) i el Cementeri General de 8.00 h. a 18.00 h. A més, s’oferirà una connexió gratuïta entre el tanatori municipal i l’ampliació del cementeri des de les 9.00 h. fins a les 18.00 h.

També es reforçarà l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) amb un servici especial el 31 d’octubre i l’1 de novembre per a atendre les consultes telefòniques, per Whatsapp, Telegram, correu electrònic o xarxes socials.

Manteniment de les mesures higièniques

“No serà una celebració de Tots Sants totalment normalitzada però s’aproparà molt més a qualsevol 1 de novembre que la de l’any passat”, ha explicat Alejandro Ramon, qui, no obstant això, ha recomanat escalonar visites. Tot i això, Ramon ha explicat que es mantindrà la col·locació de dosificadors de gel hidroalcohòlic en totes les portes d’accés als cementeris, la desinfecció diària d’escales, fonts, bancs i banys o la instal·lació de comptadors d’aforament per poder controlar la quantitat de visites.

La celebració de Tots Sants motivarà l’ampliació de l’horari dels cementeris, que obriran ininterrompudament fins el pròxim 2 de novembre entre les 9.00 i les 18.00 hores. A més, s’ha incrementat la plantilla de jardineria amb dos operaris més per atendre els treballs necessaris en l’arbrat dels cementeris. També s’han incorporat dos conductors i altres dos peons de recollida per optimitzar la neteja i s’ha reforçat la presència de contenidors amb 90 unitats més.

Igualment hi haurà personal d’informació a les entrades de les necròpolis per orientar els visitants i atendre les peticions que puguen generar-se