València edita un llibre-catàleg “Somiar molt i dormir poc”, sobre el 15M a València

L’alcalde assenyala que és una publicació “en memòria de la il·lusió i dels somnis que van compartir milers de valencians i valencianes amb el 15M, i que ens va fer sentir-nos orgullosos i orgulloses de la nostra ciutat”

L’Ajuntament de València ha editat el llibre-catàleg titulat «Somiar molt i dormir poc: el 15M a València», sobre l’exposició que es va inaugurar el passat 14 de maig la plaça de l’Ajuntament, en memòria del moviment ciutadà que va tindre lloc fa deu anys, en la primavera i inicis de l’estiu de 2011, a tota Espanya, i que va aconseguir un gran amb ressò internacional. La nova publicació està ja disponible en la llibreria municipal per a totes les persones interessades, a la plaça de l’Ajuntament.

Tal com ha explicat l’alcalde Joan Ribó, “amb l’exposició i el llibre-catàleg «Somiar molt i dormir poc: el 15M a València», l’Ajuntament de València vol reconéixer un moviment social assembleari, obert, generacionalment i ideològicament transversal, que tot just fa ara deu anys va elevar la bandera de la lluita contra la corrupció, i va proposar un canvi en les regles de participació i en favor de la transparència, l’ús racional del béns i els cabals públics, un sistema fiscal més just o el control de les entitats bancàries.

L’exposició, comissariada pel professor d’Història Contemporània de la Universitat de València Jorge Ramos, amb l’assessorament gràfic de la fotoperiodista Estrella Jover, es va plantejar com “una anàlisi històrica del moviment, estudiant l’origen, les causes que el van impulsar, el desenvolupament i les conseqüències”, segons els seus promotors. Per a donar suport a les reflexions es va buscar una base gràfica i, per a això, es va efectuar una crida pública per a adquirir els drets d’ús d’una sèrie de fotografies que acompanyaren a les paraules i aportaren l’impacte visual necessari a la mostra. Les fotografies seleccionades són obra dels autors i autores següents: Biel Aliño, Manuel Bruque, Germán Caballero, Juan Carlos Cárdenas, José Cuellar, Pablo Garrigós, Marga Ferrer, Kai Fösterling, Miguel Lorenzo, Eva Máñez, Miguel Ángel Montesinos, José Alexandre Porcar, Eduardo Ripoll, Alberto Sáiz, Kike Taberner i Helio Yago.

“Les persones acampades a la plaça de l’Ajuntament i en moltes places de tot arreu d’Espanya i en altres punts del món van debatre amb la il·lusió d’estar fixant les bases d’una nova democràcia, més justa i plural, sostinguda pels valors de la justícia, la llibertat, la igualtat i el pluralisme, radicalment favorable a la participació i la transparència, i enfrontada a la corrupció”, ha afirmat l’alcalde, Joan Ribó. “Durant els 50 dies de l’acampada a València es va somiar molt i es va adormir poc –ha afegit el primer edil- però eixos somnis i eixa organització espontània, alhora que extraordinàries, no es van extingir quan es va acabar l’acampada. De fet, van influir en innombrables col·lectius i mobilitzacions posteriors, que van contribuir i contribueixen a mantindre i a guanyar drets per a la ciutadania”.

Per part seua, la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha assenyalat que l’exemplar publicat constituix “unes pàgines de la nostra història amb les quals l’Ajuntament de València vol expressar el seu deute amb moviments socials que, com el 15M, han intentat fer avançar la democràcia; i igualment, vol agrair a la ciutadania valenciana la seua aportació desinteressada i sincera, els seus esforços i les seues ganes de donar-ho tot perquè el món siga millor, tal com va afirmar Alejandra Soler, la mestra valenciana que tanca la mostra”.

“Somiar molt i dormir poc: el 15M a València» explica el context històric de la crisi econòmica del 2008 i les raones por les quals va sorgir el 15M (atur, corrupció política, multiplicació dels desnonaments, fastig social cap al bipartidisme o retallades en pensions i servicis públics), el seu desenvolupament, la seua organització, les seues acciones i propostes”, ha afegit Tello. “En el cas concret de la nostra plaça de l’Ajuntament, «Acampada València», el moviment es va caracteritzar por la seua diversitat i por la seua índole interideològica i intergeneracional. El 15M es va reproduir en nombroses ciutats i va tindre un gran ressò mediàtic internacional. A més, va generar una enorme il·lusió, va ser una escola de ciutadania per a milers de persones, va influenciar iniciatives i protestes posteriors com l’Occupy Wall Street o la Primavera Valenciana, va espentar i va retroalimentar moviments socials que ja existien abans i va transformar el tauler polític espanyo