València elimina de l’enllumenat públic els fanals tipus globus i les lluminàries de mercuri

L’Ajuntament substituïx els fanals del carrer Don Joan d’Àustria “per altres menys contaminants i més eficients”

L’Ajuntament ha substituït els 11 fanals existents al carrer de don Joan d’Àustria, que eran tipus globus, “un model d’enllumenat públic altament contaminant lumínicament”, per 11 columnes model María Cristina “que són més eficients”. Ho ha anunciat hui la regidora de Gestió de Recursos Lluïsa Notario, en donar compte d’esta intervenció en Ciutat Vella, “amb la qual s’elimina totalment la lluminària de vapor de mercuri i el fanal tipus esfèric, que estava àmpliament estés a València i situava a la ciutat com una de les més contaminants lumínicament”. De fet, Joan d’Àustria era l’últim carrer que quedava per renovar en el districte de Ciutat Vella, l’última instal·lació rellevant amb lluminàries esfèriques, i l’última instal·lació amb vapor de mercuri que quedava a la ciutat.

Esta actuació, que, amb un pressupost de 45.737,71 €, s’emmarca en el Pla d’eficiència lumínica en enllumenat públic que l’Ajuntament va posar en marxa en 2016, contempla la substitució dels 11 fanals existents, que eren d’un model específic que només existia en l’esmentat carrer, per 11 columnes model María Cristina, similars a les que il·luminen els carrers d’eixe entorn, com Sagasta, Pérez Bayer, Roger de Lauria, Correus, etc. “Amb esta intervenció aconseguim l’unificació de la tipología del material als carrers del voltant, una alta qualitat luminotécnica pels paràmetres de reproducció cromática, uniformitat i l’elilminació de les emisions a l’hemisferi superior i una baixada de la potència de 8.450 W a 836 W, que suposa un estalvi superior al 91%”, segons ha anunciat la regidora de Gestió de Recursos.

“El que caracteritzava a l’enllumenat de Don Joan d’Àustria és que cada un dels fanals que ara s’han retirat tenien huit lluminàries de tipus esfèric, amb un total de huitanta-huit lluminàries en tot el carrer”, ha explicat Lluïsa Notario, en aclarir que estos elements “són particularment obsolets i ineficients, a causa de diversos motius”.

“En primer lloc –ha explicat- el mateix material plàstic de l’esfera absorbeix més del 50% del flux lluminós dels llums, amb la qual cosa només ix de l’esfera el 50% de la quantitat de llum que es produeix. I eixe flux que ix de l’esfera irradia llum en totes direccions, però la meitat que s’emet cap amunt no hi ha cap utilitat, i només fa de molestar als veïns i interferir en el medi ambient”.

“Amb tot això -ha aclarit la regidora- només té utilitat el 25% del flux lluminós, però amb una utilitat molt baixa, pel fet que hi ha molta llum prop del fanal, però es redueix ràpidament, a mesura que ens allunyem del fanal”. “I per estos motius esta tipologia de lluminàries esfèriques ha quedat completament obsoleta, desfasada i en desús”.

A més, ha afegit Luïsa Notario, “d’acord amb l’actual reglamentació, no està permés l’ús d’esta mena de lluminàries i la seua instal·lació està totalment prohibida pel mateix Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior, aprovat per Reial decret 1890/2008”.

Per això, segons ha recordat l’edil, l’Ajuntament de València des de l’any 2016 ha procedit a la substitució de la pràctica totalitat de les més de 12.800 lluminàries d’este tipus, destacant el primer projecte IDAE Amb este projecte es van substituir unes 6.500 unitats de lluminàries esfèriques en suports de baixa altura, i en el segon projecte IDAE II, en el qual es van substituir unes 6.200 Uds del fanal model València, característic de les Grans Vies i algunes de les principals avingudes de la ciutat. En l’actualitat i de forma totalment residual, queden unes poques unitats entre les quals destacaven les 88 esferes del carrer de Joan d’Àustria.

“L’ús dels fanals tipus globus estava àmpliament estes a València, un dels models que major contaminació lumínica generen en emetre la llum cap amunt. Gràcies al Pla d’eficiència lumínica en enllumenat públic que vam posar en marxa en 2016, amb esta intervenció al carrer de Don Joan d’Àustria eliminem totalment este tipus de lluminària, que situava a València com una de les ciutats amb més contaminació lumínica, una situació que hem revertit convertint la nostra ciutat en un referent en enllumenat públic eficient”. “Tenim un full de ruta molt clar per a evitar el malbaratament d’energia, el malbaratament de llum i millorar les prestacions de l’enllumenat públic en benefici de la ciutadania, les arques públiques i el medi ambient”, ha conclòs Lluïsa Notario.