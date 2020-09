València en Bici-AE Agró presenta a la Generalitat un pla d’impuls a la mobilitat sostenible als centres educatius

Connect on Linked in

Més enllà de la crisi sanitària i econòmica provocada pel COVID-19 hem d’actuar davant del Canvi Climàtic per a minimitzar les seues catastròfiques conseqüències

Este dimarts, 15 de setembre, València en Bici-Acció Ecologista Agró es va reunir amb Celsa Monrós, directora general de Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana, per presentar-li un pla d’impuls a la mobilitat sostenible als centres educatius. Esta pla proposa tres eixos d’actuació a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. L’objectiu d’este pla, dirigit també a les universitats, és adaptar el nostre sistema educatiu a les necessitats socials i ambientals que depara l’actual crisi climàtica global.

El primer eix d’actuació del pla presentat per València en Bici-Acció Ecologista Agró a la Generalitat Valenciana seria la creació de la figura del coordinador/a de sostenibilitat als centres educatius i, per tant, també de mobilitat sostenible. De fet, actualment ja existix la figura del coordinador/a de convivència i igualtat. Però, amb esta nova figura volem impulsar una mobilitat segura, saludable, amable i sostenible als centres educatius.

Entre les tasques del coordinador de sostenibilitat estaria promoure accessos als centres educatius més respectuosos amb les persones i amb l’entorn, rutes segures per a vianants i ciclistes i també la promoció de l’ús de la bici mitjançant projectes interdisciplinaris. D’esta manera s’adaptarien els currículums educatius a la necessària transició cap a una societat ecològica i justa.

El segon eix del pla plantejat a Celsa Monrós, directora general de Canvi Climàtic de la Generalitat, demana implementar dins de la formació permanent del professorat accions formatives en mobilitat sostenible per al col·lectiu docent. Sol·licitem incloure la bici com a element fonamental de mobilitat sostenible i inclusiva que transforme els espais públics en entorns per a les persones i no tant per al vehicle de motor.

La tercera proposta de València en Bici-AE Agró és realitzar jornades de divulgació de la mobilitat sostenible entre els futurs docents. Per altra banda, demanem a les universitats valencianes incloure la mobilitat sostenible als currículums de magisteri i als màsters de secundària. Considerem necessària la conscienciació dels futurs docents a les mateixes universitats. Així, amb les idees i ferramentes apreses, podran implementar projectes educatius sostenibles quan s’incorporen als centres escolars.

Des de València en Bici demanem a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que aposten decididament per fer realitat en un breu termini de temps estes propostes concretes i, així, contribuir a la necessària “Transició Ecològica i lluita contra l’Emergència Climàtica”.

Per la seua part, la directora general de Canvi Climàtic, Celsa Monrós, va rebre de bon grat la proposta i va mostrar la seua disposició a fer arribar esta iniciativa als grups de treball i fòrums als quals participa, juntament amb altres conselleries i administracions.