València es consolida com a destinació gastronòmica amb la seua designació com a seu de la gala de la Guia Michelin 2022

L’elecció de la ciutat com a seu de la gala de la Guia MICHELIN 2022 s’ha basat en el patrimoni gastronòmic, la personalitat culinària pròpia i la variada oferta de la cuina valenciana. Els organitzadors de la gala han destacat també la capacitat dels xefs valencians de conjugar receptes tradicionals i sofisticades elaboracions amb productes locals i de temporada, així com l’evolució de la cuina que ha permès consolidar a València com un temple culinari per als amants del bon menjar”.

Per al regidor de Turisme i Internacionalització de l’Ajuntament de València i president de Visit València, Emiliano García, és tot un honor acollir uns premis de tal envergadura com són les noves Estreles MICHELIN.

Per la seua part, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat que esta serà una gran oportunitat per a posar en valor l’excel·lència de la gastronomia valenciana i de reconeixement del talent dels nostres cuiners, així com un pas avant en la consolidació de la Comunitat Valenciana com una destinació gastronòmica, que és l’objectiu fonamental del nostre Exquisit Mediterrani”.