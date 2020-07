València es converteix en la primera ciutat del món que verifica i certifica l’empremta de carboni de la seua activitat turística

Connect on Linked in

Sandra Gómez i Emiliano García han presentat este informe i han explicat que l’objectiu és que «en 2025 les emissions siguen neutres i el turisme verd»



L

València compta amb un informe que verifica l’impacte mediambiental de la seua activitat turística. Este document, que a més ha sigut certificat per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), contempla dades com, per exemple, que la quantitat de gasos d’efecte d’hivernacle emesos per l’activitat turística equival només a la tercera part de la petjada de carboni generada pel consum d’aliments de tots els habitants de la ciutat. «Amb l’estudi, valoració i actuació referent a esta i moltes altres dades de l’esmentat informe, la ciutat es convertirà en un referent mundial, com un de les principals destinacions sostenibles», tal com han informat hui la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i el regidor de Turisme, Emiliano García.



L’objectiu final d’este treball, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de València i Global Omnium «és desenvolupar l’estratègia de Turisme Sostenible de la Ciutat de València i aconseguir l’any 2025 les emissions de l’activitat turística siguen neutres». Per a això es reduiran un 40% les emissions i es duran a terme actuacions mediambientals, com per exemple aiguamolls, per a compensar el 60% de les emissions restants, segons han explicat els regidors que han donat compte de l’informe al costat del conseller delegat de Global Omnium, Dionisio García.



La vicealcaldessa Sandra Gómez ha concretat que amb este estudi, «pioner en món», València «es posiciona com una destinació turística que pot calcular l’empremta de carboni dels seus visitants i, per tant, realitzar les accions compensatòries necessàries per a ser la primera destinació turística del món amb un impacte mediambiental zero».



Per part seua, el regidor de Turisme, Emiliano García, ha recordat que quan es va plantejar que València podia convertir-se en una destinació neutral en emissió de gasos contaminants, «l’equip de govern va entendre que necessitava disposar de dades per a saber com actuar». «Totes les activitats humanes de manera directa o indirecta generen un impacte en l’entorn. El mesurament dut a terme ens serveix per a conéixer l’impacte de l’activitat turística, actuar en conseqüència i establir les mesures necessàries per a minimitzar-les -en tots els casos en què siga possible- o bé compensar-les, i així aconseguir la reducció que plantegem», ha aclarit.



Segons han coincidit els regidors, l’estudi «també reflecteix els esforços realitzats des de l’Ajuntament de València per a convertir a la ciutat en un de les principals destinacions sostenibles del planeta, i reafirma el compromís del consistori en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i Agenda 2030 de l’Organització de Nacions Unides (ONU)».



Per la seua part, el conseller delegat de Global Omnium, Dionisio García, ha destacat algunes dades de l’informe com que el 0,01% de la petjada del turisme prové del consum d’aigua, «a la ciutat amb la major eficiència hídrica d’Europa, amb el 87% d’eficiència real»; i ha assegurat que «gràcies a la tecnologia blockchain, desenvolupada per l’empresa que gestiona el tractament i distribució de l’aigua potable a València, l’empremta de carboni i hídrica de tots els establiments de la ciutat, es podrà comprovar i verificar des de qualsevol part del món, contribuint i donant credibilitat a la marca verda del turisme sostenible de València».



En l’informe també es contempla la realització d’un pla de reducció de l’empremta de carboni amb la reducció de consum directe de combustibles derivats del petroli, la millora de l’eficiència energètica i disminució del consum d’energia procedent de fonts no renovables, i el consum i correcta gestió de productes, béns i servicis, la fabricació i la logística dels quals per al transport comporten la menor emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, potenciant l’economia local i circular, desenvolupant i gestionant un etiquetatge de proximitat de manera que el consumidor conega l’impacte del producte sostenible, segur i saludable que està adquirint.