Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

València es convertirà en la capital de la cultura gurmet amb la celebració del Fest/n. La cita de fusió gastronòmica i cultural, que es desenvoluparà entre el 24 de gener i el 2 de febrer, s’ha presentat hui a l’Ajuntament de València. El festival oferix experiències gastronòmiques combinades amb art, dansa, lírica, visites guiades o debats en maridatge amb el millor producte de proximitat. L’acte de presentació ha comptat amb les intervencions d’Emiliano García, regidor de Turisme; Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme; Alejandro del Toro xef i president del Programa gastronomia de Visit València i José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.



Durant la seua intervenció en la presentació de la primera edició del festival gastro cultural Fest/n, una iniciativa promoguda per Visit València que se celebrarà en 14 espais emblemàtics de la ciutat, el regidor de Turisme ha assenyalat que, “la gastronomia és cultura, projecta la nostra identitat i ens defineix com a societat. I en este festival es fusionen les dos disciplines en una”. Emiliano García ha destacat que amb este esdeveniment «els amants de l’art i de la gastronomia podran gaudir d’experiències úniques en les quals, entre altres, participaran grans xefs valencians com Quique Dacosta, Begoña Rodrigo, Miguel Ángel Mayor, Ricard Camarena, Pablo Ministro i Javier Mascaraque”, alguns d’ells amb una o més estreles Michelin.



Emiliano García ha agraït la col·laboració de Francesc Colomer, Alejandro del Toro i Pérez Pont, “còmplices necessaris de Fest/n, que és un exemple de l’enorme voluntat de col·laboració tant de la part cultural com de la part gastronòmica, i de la capacitat que té València d’impulsar iniciatives innovadores i creatives que sumen individualment, però que sobretot ens enriqueixen com a ciutat i com a destinació turística”, ha destacat el regidor de Turisme.



El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat que “el format, la filosofia i l’essència que inspiren l’esdeveniment són extraordinaris i el convertixen en una acció especialment singular». Ha recordat Colomer l’acord estratègic subscrit per Turisme Comunitat Valenciana amb la ciutat de València, “que ens permet feliçment donar cabuda a esta mena d’accions en un temps de buscar la innovació, i fusionar disciplines és un exercici d’audàcia, perquè gastronomia i art junts són una aposta de valor”.



“MARIDATGE PERFECTE”



Fest/n uneix escenaris culturals junt a la gastronomia, per a redescobrir-los units a una experiència que ressalta a component artística de la gastronomia, que té ja un reconeixement, però que ací busca el maridatge perfecte per a oferir un producte final molt interessant.



Alejandro del Toro, president del programa de gastronomia de Visit València, ha elogiat esta iniciativa i ha destacat que “la nostra ciutat viu els seus millors moments a nivell gastronòmic. Ha fet un salt qualitatiu increïble gràcies a l’aposta del sector per la qualitat i la professionalització”. Així mateix, ha afegit que això implica “una oportunitat i una responsabilitat, que requereix que tots treballem en la mateixa direcció per a posicionar a la gastronomia de València ciutat on li correspon estar”.



Per part seua, el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que “treballem per a fer dels centres d’art, llocs de vida quotidiana, espais de convivència entre l’art, en totes les seues manifestacions, i els públics, on el que importa són les emocions i valors que la ciutadania s’emporta de la seua experimentació en contacte amb l’art. I en aquest camí d’interrelació de les arts, sumem una nova experiència, a través de la gastronomia i de les creacions dels grans de la cuina a València”. Pérez Pont ha afegit que “treballem perquè la cultura siga un pol d’atracció turístic que contribuïsca a redefinir altres relats de València cap a l’exterior”.



El Centre del Carme Cultura Contemporània, Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Bombes Gens, Fundació Bancaixa, Palau de les Arts, Berklee, Convent Carmen, el Celler del S.XIII i el Mercat Colón són els espais emblemàtics que participen en el festival, així com les principals galeries d’art contemporani de la ciutat, com Luis Adelantado, Ana Serratosa, Rosa Santos, Shiras Galeria, Set Espai d’Art i Galeria Thema.



La roda de premsa de presentació de Fest/n, festival d’art i gastronomia de València, ha conclòs amb la projecció del vídeo promocional d’un esdeveniment que unix destacades propostes culturals i artístiques que ofereix València amb el bon fer gastronòmic dels més reconeguts xefs de la ciutat.