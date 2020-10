València és la primera ciutat que regula el teletreball per a les i els empleats municipals

Connect on Linked in

L’alcalde, Joan Ribó, ha ratificat este dilluns l’acord unànime de tots els sindicats

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha signat el Protocol de Teletreball de l’Ajuntament, amb el que València es converteix en la primera ciutat de l’Estat a regular esta modalitat laboral per als seus empleats i empleades.

Acompanyat per la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, i per representants de totes les seccions sindicals municipals, l’alcalde ha ratificat l’acord sobre el Protocol de Teletreball de l’Ajuntament de València aprovat per unanimitat per la Mesa General de Negociació.

D’esta manera, València es converteix en la primera administració espanyola que desenvolupa esta possibilitat de treball, una modalitat que va ser aprovada pel Consell de Ministres el mes passat mitjançant la modificació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP).

El Protocol estableix quatre modalitats de teletreball: dos amb terminis determinats i altres dos amb terminis indeterminats.