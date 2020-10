València és la primera ciutat que regula el teletreball per a les i els empleats municipals

Connect on Linked in

L’alcalde, Joan Ribó, ha ratificat este dilluns l’acord unànime de tots els sindicats

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha signat este matí el Protocol de Teletreball de l’Ajuntament, amb el que València es converteix en la primera ciutat de l’Estat a regular esta modalitat laboral per als seus empleats i empleades. Tal com ha posat de manifest l’alcalde «València ha sigut pionera en l’aprovació d’esta norma, que permet una nova organització del seu treball, una major agilitat i eficiència en els seus processos administratius, i que afavorirà el procés de canvi de la gestió, així com la conciliació de la vida laboral, personal i familiar dels seus empleats i empleades».



Acompanyat per la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, i per representants de totes les seccions sindicals municipals, l’alcalde ha ratificat l’acord sobre el Protocol de Teletreball de l’Ajuntament de València que havia sigut aprovat per unanimitat per de la Mesa General de Negociació dies arrere . Ribó ha felicitat l’equip de la Delegació de Gestió de Recursos per «un treball tècnicament impecable i innovador, obert i plenament participatiu». L’equip redactor ha rebut també la felicitació de les organitzacions sindicals.



El protocol ha sigut aprovat per la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de València per unanimitat de les forces sindicals representades en el Consistori (UGT, CCOO, STAS-IV, CSIF i SPPLB). D’esta manera, València es converteix en la primera administració espanyola que desenvolupa esta possibilitat de treball, una modalitat que va ser aprovada pel Consell de Ministres el mes passat mitjançant la modificació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP). L’aprovació del Protocol culmina l’exhaustiu procés que va arrancar abans de l’estiu, i que dona compliment a l’Acord Laboral subscrit per l’Ajuntament en 2016.



L’alcalde, Joan Ribó, ha felicitat també els representants sindicals, als qui ha agraït la seua col·laboració, i ha manifestat la seua satisfacció perquè València estiga al capdavant de les administracions públiques espanyoles en el desenvolupament de la modalitat de teletreball per als seus empleats i empleades. Tal com ha manifestat Ribó, «el teletreball és un instrument per a millorar la gestió del canvi, la transformació digital i el procés de modernització que ha de seguir l’Ajuntament de València en la prestació dels serveis a la ciutadania, i contribuirà a la millora de la conciliació de la vida laboral i familiar, fent-los compatible amb una millora de l’eficiència en la gestió quotidiana dels tràmits administratius».



L’alcalde ha recordat que després de la declaració de l’Estat d’Alarma amb motiu de la pandèmia el mes de març passat, l’Ajuntament va impulsar de manera decidida el teletreball com a eina per a continuar prestant servicis a la ciutadania i no paralitzar l’activitat municipal. «En poques setmanes vam passar de les 200 llicències que hi havia a 2.400, la qual cosa suposa que aconseguírem multiplicar per 12 els recursos, els quals volem ara regular i organitzar amb este document», ha afirmat.



Per la seua part la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha definit el Protocol com «un document innovador que s’ha avançat als acords en l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, que incorpora una regulació exhaustiva i precisa inspirada en reglaments altres administracions de diversos països europeus, com Bèlgica o França, i que aprén d’experiències que ja estan duent-se a terme en algunes grans empreses privades, principalment del sector tecnològic».



QUATRE OPCIONS: DOS INDETERMINADES I DOS FITADES



Notario ha detallat el contingut del Protocol que estableix quatre modalitats de teletreball: dos amb terminis determinats i altres dos amb terminis indeterminats. La primera modalitat és de duració indeterminada per causes organitzatives, i s’establirà per a determinats llocs de treball que per les seues característiques puguen desenvolupar-se d’una manera més eficient per teletreball. En segon lloc, es contempla una opció també per causes organitzatives, però en este cas determinada, i el termini d’aplicació es concretarà en funció de les necessitats d’una unitat administrativa o part d’ella.



La tercera possibilitat prevista és la que estableix una duració determinada, però en este cas per motius de salut; serà per un temps concret i mentre es mantinguen les circumstàncies previstes. Finalment, s’ha regulat un supòsit de duració indeterminada, pensada per a afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral, que es durà a terme durant un període màxim d’un any, encara que es contempla que puga ser prorrogada si roman la raó de la sol·licitud