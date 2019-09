València es prepara per a la DANA

Print This Post

60 bombers, 460 policies locals, 37 voluntaris de protecció civil i personal del cicle integral de l’aigua, previnguts davant les fortes precipitacions a València.

El regidor d’Ecologia Urbana i vicealcalde, Sergi Campillo ha informat sobre el dispositiu municipal de prevenció davant l’alerta per precipitacions intenses.

A més a més, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano i la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, han informat que 37 voluntaris de protecció civil i personal del cicle integral de l’aigua estan previnguts davant les fortes precipitacions.

Per altra banda, amb motiu de la situació meteorològica i per precaució, tots els parcs i jardins envoltats amb tanca es mantindran tancats. A més, es recomana evitar les zones arbrades i circular amb precaució per voreres amb arbrat.

També han quedat suspeses les activitats de promoció del Bonicafest preparades per a hui en la Plaça de l’Ajuntament