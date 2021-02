València es prepara per a reforçar la competitivitat turística de cara a la recuperació

Connect on Linked in

El regidor Emiliano García ha realitzat un balanç de l’activitat en 2020, i ha assenyalat que València es projecta com a destinació «sostenible, saludable i segura»

2020 ha sigut un any molt dur i complicat per al turisme de València, la ciutat ara es prepara de cara a la recuperació de l’activitat, per a reforçar la seua projecció com a destinació turística «sostenible, saludable i segura».

Emiliano García, regidor de Turisme i Internacionalització de l’ajuntament de València, ha realitzat un balanç de l’activitat durant 2020 i de les perspectives de futur que es dibuixen de cara a la pròxima campanya.

El regidor de turisme ha donat a conéixer les expectatives i projectes del sector turístic urbà, acompanyat pel director general de Visit València, Antoni Bernabé, així com pels representants dels sectors de l’hostaleria i les agències de viatges: Miguel Jiménez, president de l’Associació Empresarial Valenciana d’Agències de Viatges (AEVAV); Javier Vallés, vicepresident d’HOSBEC; i Luis Martín, president d’Unió Hotelera.

A causa de la crisi sanitària es veu afectat un dels pilars fonamentals del turisme, la mobilitat, que afecta especialment als mercats internacionals. Segons les dades de Visit València, durant l’any passat les pernoctacions es van reduir un 68,3% i el nombre de passatgers en l’aeroport va ser un 71,1% menor.

Durant el 2021, es defineixen diferents línies per a potenciar la visibilitat de la marca València, com la World Desing Capital 2022, el Sant Greal, els Gai Games 2026 dels que València es finalista, l’Any Berlanga; o que som primer destí del món a mesurar la petjada de carboni de l’activitat turística.