València és reconeguda com una de les 6 millors ciutats innovadores d’Europa

L’alcalde celebra este reconeixement, que té associat un premi de 100.000 euros i «evidència que la innovació és l’estratègia de ciutat»

La ciutat de València ha sigut reconeguda este matí com una de les 6 millors ciutats innovadores d’Europa per la Comissió Europea, amb un premi de 100.000 euros. Un primer pas abans de poder ser triada la Capital Europea de la Innovació 2020 a la fi del mes de setembre, quan es coneixerà quin de les finalistes és la que ostenta el títol i gana el premi d’1 milió d’euros per a invertir en accions d’innovació social i urbana, i millorar la seua capacitat per a connectar a individus, sector públic, acadèmia i empreses per a brindar beneficis socials per a les seues comunitats.



València ha sigut seleccionada este matí entre les 6 millors d’Europa al costat de ciutats europees com Viena (Àustria), Cluj-Napoca (Romania), Espoo (Finlàndia), Helsingborg (Suècia) i Lovaina (Bèlgica). La Comissió anunciarà el guanyador i els finalistes de Capital Europea de la Innovació 2020 en els Dies Europeus d’Investigació i Innovació que se celebraran del 22 al 24 de setembre de 2020.



Després de conéixer esta notícia, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat «que València està fent un enorme esforç perquè la innovació siga una estratègia de ciutat, no únicament de l’equip de govern, i que, a més, estiga consensuada per quasi tots els partits polítics, així com pel sector públic, el privat, l’Acadèmia i la societat civil».



L’alcalde ha assegurat que, concretament, l’«estratègia Missions València 2030, que concep la innovació per a millorar la calitat de vida de les persones i per treballar la sostenibilitat de la ciutat, és la que ens ha portat a estar entre les sis millors ciutats innovadores d’Europa». I ha mostrat la seua confiança perquè este treball ens servisca per a ser Capital Europea de la Innovació”.



Per part seua, el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha expressat la seua «confiança, ja que este primer reconeixement és símptoma a tindre una estratègia d’innovació a deu anys vista com Missions València 2030, que és molt valorat per la Comissió Europea». «Treballar centrant-nos en missions d’innovació és el que està reclamant Europa, i serem la primera ciutat a fer-ho. Si podem, a més, ser Capital Europea de la Innovació seria tot un honor perquè podríem ser exemple per a moltes altres ciutats».



El centre d’innovació Las Naves va ser l’escenari on un equip tècnic va defensar el divendres passat telemàticament davant la Comissió Europea la candidatura de València a Ciutat Europea de la Innovació, a la qual ha accedit gràcies a l’estratègia ‘Missions València 2030’. A l’acte va assistir l’alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor d’Innovació, Carlos Galiana, acompanyats d’una nodrida representació institucional.



Finançat per Horizon 2020, el programa d’investigació i innovació de la Unió Europea, el premi reconeix a les ciutats europees que desenvolupen vibrants ecosistemes d’innovació per a abordar els desafiaments públics i millorar la vida de les persones.



En el mateix esdeveniment en el qual es coneixeran els premiats, la Comissió atorgarà el Premi de la UE per a Dones Innovadores 2020, el Premi EIC Horizon d’alta tecnologia assequible per a l’ajuda humanitària, i el Premi Horizon Impact 2020.