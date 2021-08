València es tanca al trànsit durant els actes fallers Consulta quins són exactament

Connect on Linked in

Els actes fallers obligaran a restringir la circulació en el centre entre els dies 2 i 6 de setembre

La prohibició no afecta als autobusos urbans, taxis, vehicles de servei públic, d’emergència, autoritzats i residents

Els de càrrega i descàrrega podran circular per la zona restringida de 06.30 a 12:00h



Des de les 16.00 hores del dijous dia 2 de setembre fins a les 04.00 hores del dia 6, quedarà prohibida la circulació de vehicles per l’interior del perímetre format per la marginal dreta de l’antic llit del riu Túria –des del pont de les Glòries Valencianes fins a plaça Amèrica-, i les grans vies, incloent la plaça d’Espanya i els passos inferiors de Petxina, a excepció d’autobusos urbans, taxis, vehicles de servei públic, vehicles oficials autoritzats per l’Àrea de Mobilitat i vehicles que atenguen situacions d’emergència



Quan les necessitats de mobilitat ho requerisquen, podran quedar tallats els accessos cap al centre de la ciutat des de Pérez Galdós, Giorgeta, Peris i Valero, Jacinto Benavente, plaça de Tetuan, Pont del Real, General Elio, avinguda Aragó, pont d’Aragó, pont d’Assot, avinguda Tirso de Molina, Albereda i l’accés al túnel de l’avinguda Corts Valencianes en sentit cap a l’avinguda Pius XII



Aquesta prohibició no afecta als i les residents en la zona restringida al trànsit que previa presentació de justificant podran accedir als seus habitatges

Queda prohibit estacionar tot tipus de vehicles des de les 22.00 hores del dia 31 d’agost de 2021 fins a les 04.00 hores del dia 6 de setembre en els carrers del centre de la ciutat asenyalats al mapa oficial