València estableix la tolerància zero contra qualsevol mena d’agressió al carrer

Connect on Linked in

Aarón Cano: “La ordenança de convivència ciutadana ve a protegir els drets i llibertats de totes les persones que se senten vulnerables”

“Els recents casos d’agressions a diverses persones per raó de la seua orientació sexual no tenen cabuda a la ciutat de València”, ha afirmat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano. L’esborrany de la nova ordenança de convivència ciutadana persegueix no sols “previndre i actuar enfront de situacions que suposen una discriminació per motius xenòfobs, racistes, sexistes, homòfobs o de qualsevol altra índole, sinó que fa un pas més enllà per a reconéixer i sancionar una altra sèrie de conductes que no caben en una societat pacífica com és l’assetjament de carrer, especialment si es realitza entre menors o es duen a terme sobre persones amb discapacitat”, ha manifestat el regidor.

En paraules de Cano, “La nova ordenança ve a protegir els drets i llibertats de totes les persones que se senten vulnerables”. L’esborrany estableix sancions fins a 3.000 euros per a “totes aquelles conductes contra la dignitat de les persones que es dirigisquen a persones vulnerables o que requerisquen especial protecció, com ara persones majors i menors, persones amb discapacitats o persones sense llar, entre altres, sempre que les mateixes no siguen constitutives d’infracció penal”. Cano explica que “moltes tipus d’agressions no es denuncien perquè al no ser constitutives de delicte el jutge no les atendrà”. “Amb esta ordenança”, segueix el responsable de Protecció Ciutadana, “crearem eixa estructura que enfortirà els drets i llibertats dels valencians i valencianes perquè l’Ajuntament imposarà sancions molt dures i perseguirà qualsevol agressió”.

El text estableix que “seran especialment perseguides les agressions executades per grups de persones que actuen en l’espai urbà, principalment si s’empren mitjans d’enregistrament a fi de ser difoses”.

També se sancionarà el silenci, l’absència de denúncia per part de “els organitzadors i promotors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva, o de qualsevol altra índole quan tingueren coneixement de conductes contra la dignitat de les persones”.