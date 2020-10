València estará presente en la Global Robot Expo con 10 startups

Print This Post

Global Robot Expo és la fira més important del món sobre robòtica, intel·ligència artificial i innovació tecnològica

Demà dimarts 20 i el dimecres 21 tindrà lloc, engany de manera virtual a causa de la covid-19, Global Robot Expo, la fira més important del món sobre robòtica, Intel·ligència Artificial i innovació tecnològica. En esta edició, des de VIT Emprende, el programa d’emprenedoria de València Activa, han posat a la disposició de les startups de l’ecosistema valencià, la possibilitat d’assistir virtualment a l’esdeveniment amb els avantatges que això reportarà per a les empreses seleccionades.

Les 10 startups valencianes seleccionades, les quals havien de complir una sèrie de requisits i presentar formalment la seua sol·licitud, han sigut: Innoarea Projects, Dypsela, Solver Intelligent Analytics, Cysnergy, Cys Bionics, Proyecto A, Edinn, Proteus Innovation, Chaingotech y Iredom.



Pilar Bernabé, responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocuapació, ha destacat que «Global Robot Expo és un esdeveniment molt important per a les startups del sector, ja que permet que emprenedors i emprenedores valencianes es donen a conéixer en un esdeveniment que reuneix un gran nombre de persones, oferint-los l’oportunitat d’arribar al seu públic objectiu».



La participació de les startups inclourà, a més de cinc invitacions per projecte, l’accés a l’esdeveniment, disposar d’un estand virtual personalitzat on poder atendre i reunir-se amb potencials clients, així com la possibilitat de poder realitzar un pitch en l’escenari startups.



Així mateix, Bernabé, ha remarcat que «des de l’Ajuntament creiem que és fonamental continuar ajudant el sector emprenedor de la ciutat a connectar amb els seus sectors productius perquè així puguen continuar creixent i desenvolupant tot el seu potencial, ja que l’èxit de les nostres empreses és l’èxit de nostra ciu-doneu».



Global Robot Expo pretén compartir el coneixement dels majors exper-tos a l’avantguarda de la innovació tecnològica, per això ofereix xarrades temàtiques i taules redones en les quals conéixer les últimes tendències del sector. La integració de tecnologies disruptives per a la intel·ligència artificial, indústria, robòtica, aeroespacial i logística creen l’atmosfera idònia en la qual compartir coneixement