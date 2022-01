València estrena 2022 com a capital del disseny i del turisme intel·ligent

Connect on Linked in

El disseny, el turisme i el cinema protagonitzen el mapa cultural de València en 2022. Enguany la ciutat s’erigix en Capital Mundial del Disseny i Capital Europea del Turisme Intel·ligent. A més, acollirà la gala de la 36 edició dels Premis Goya el pròxim 12 de febrer. D’altra banda, en 2026 serà seu dels Gai Games i a hores d’ara prepara la candidatura per convertir-se en Capital Verda Europea en 2024. Per a l’alcalde, Joan Ribó, estos esdeveniments suposen “la projecció de la València saludable, sostenible, innovadora i inclusiva que som”.

“En 2022 obrim les portes de la nostra ciutat i donem a conéixer tot el magnífic potencial creatiu que tenim en ella”, ha manifestat l’alcalde. Pel que fa a València Capital Mundial del Disseny, captarà l’atenció de més de dos milions de persones i atraurà més de 200.000 visitants estrangers en 2022, segons dades de l’organització. En el programa estan implicades prop d’un centenar d’entitats i inclou més de cent activitats, 150 ponents de primer nivell, 70 convenis, 25 espais, 36 exposicions, set esdeveniments internacionals amb gran repercussió mediàtica, sis eixos estratègics i un gran espai a la plaça de l’Ajuntament “com a punt neuràlgic d’un any replet d’activitats”.

Ribó ha destacat “el disseny com a mitjà de transformació i fil conductor entre valors com la salut, l’educació, la innovació, el patrimoni, la igualtat, la inclusió, la diversitat i la sostenibilitat, com l’essència d’una nova València immersa en un canvi sense precedents”. En paraules del màxim responsable municipal, “herència, patrimoni, inclusió, sostenibilitat, economia, didàctica del disseny i salut són els pilars d’esta capitalitat i diuen molt del nostre caràcter, el caràcter valencià, obert, emprenedor, resolutiu, amb capacitat de disfrutar de la vida i reinventar-nos”. En eixe sentit, ha recordat la recent creació del Consell Local del Disseny, “amb el qual volem incorporar este procés creatiu en les polítiques públiques i avançar cap a una ciutat innovadora i sostenible”.

L’alcalde s’ha referit així mateix a la designació de València com a Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022, “avalada per projectes desenvolupats en la ciutat per fomentar el turisme innovador, sostenible, inclusiu i de disseny”, i que implica el desplegament de tota una proposta d’actuacions durant l’any, entre elles debats i congressos internacionals. Ribó ha incidit en “les iniciatives pioneres de la ciutat”, com ara l’estudi de la petjada de carboni generada pel turisme “per garantir el desenvolupament sostenible, la qual cosa significa apostar per un turisme intel·ligent”.

36 edició dels Goya

Altra parada en el calendari serà el dissabte 12 de febrer al Palau de les Arts, on tindrà lloc la cerimònia de lliurament dels premis del cinema espanyol. La gala dels Goya serà el colofó de l’Any Berlanga, celebrat amb motiu del centenari del naixement del cineasta i president d’honor de l’Acadèmia del Cinema Luis García Berlanga, en 2021. És la quinta volta en la història d’estos reconeixements que la gala es desplaça fora de Madrid, després d’haver visitat ja Barcelona, Sevilla i Màlaga.

“L’Any Berlanga es mereixia un final de cinema”, ha expressat l’alcalde Joan Ribó. “La història del nostre director més internacional és la història d’una època i un moment polític traumàtic, al qual Berlanga va saber traure partit eludint la censura i retratant, des de l’humor, tot allò en què el franquisme ens havia convertit, i que Berlanga i la seua filmografia social i irònica ens han contat millor que ningú”. Ribó considera que “el seu nom estarà sempre vinculat a les seues pel·lícules i a una manera peculiar d’entendre el món, a una visió de la realitat que tenia molt del poble valencià, de l’alegria i el caràcter mediterrani, i com ell mateix va dir en alguna ocasió, del pensat i fet faller”.

Premis Nacionals de la Crítica Literària

L’alcalde també s’ha referit als Premis Nacionals de la Crítica Literària, que es resoldran enguany a València. Els 21 membres del jurat es reuniran i decidiran els guardons a la capital del Túria els pròxims 7, 8 i 9 d’abril. Este reconeixement es va crear en 1956 i l’última volta que la ciutat va albergar-lo va ser en 1994. La cita començarà el 7 d’abril amb la recepció de jurats, que realitzaran una visita cultural per València, a més de diversos tallers. Els guanyadors es donaran a conéixer el 9 d’abril a les 12 hores. “Amb esta iniciativa la literatura passa a completar el mapa cultural de València en 2022 en coincidir amb l’any dels Goya i la Capitalitat del Disseny”, ha indicat Ribó.

Gai Games 2026 i Capital Verda Europea 2024

A açò s’ha d’afegir, segons ha assenyalat l’alcalde, la celebració dels Gai Games entre els mesos de maig i juny de 2026. València ha estat l’escollida per ser seu d’uns jocs que esperen 12.000 atletes, 100.000 visitants i un impacte econòmic de més de 130 milions d’euros. Per a la seua elecció, ha puntualitzat el primer edil, “ha estat clau la nostra condició de ciutat oberta, igualitària, diversa i inclusiva, i també que la Comunitat Valenciana tinga una de les legislacions LGTBI més avançades del món”.

Finalment, Ribó ha remarcat que València prepara la candidatura per ser Capital Verda Europea en 2024 i convertir-se en “referent mediterrani de sostenibilitat”. El guardó de la Unió Europea implica el mesurament de 12 indicadors, com ara la qualitat de l’aire, l’ús sostenible del sòl o les accions per mitigar el canvi climàtic, i “confirmaria les polítiques aplicades per l’Ajuntament en matèria de mobilitat urbana, gestió de residus, i impuls de les infraestructures verdes, entre altres”. El premi és una iniciativa per promoure i donar suport als esforços de les ciutats europees per a la millora mediambiental. S’atorga des de 2010 i, fins la data, 13 capitals han rebut el títol, entre elles Vitòria en 2012 o Lisboa en 2020. La ciutat que aconseguisca proclamar-se capital verda europea obtindrà un premi de 350.000 euros, a més d’altres beneficis, com ara “la capacitat d’optar a subvencions comunitàries, un increment del turisme, una major arribada de la inversió, més creació de llocs de treball i un impacte mediàtic positiu”.