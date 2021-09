València estrena portal d’accés a la xarxa gratuïta WIFI4EU que ja compta amb més de 300 punts en els barris

Connect on Linked in

Les persones usuàries de la xarxa gratuïta europea WIFI4EU, que compta ja amb gran implantació a la ciutat, ja poden descobrir el nou portal d’accés destinat tant a la ciutadania com a les persones que visiten València. El portal local, desenvolupat per Smart City València, rep així a totes les persones que fan ús d’una xarxa de connexió a internet d’alta velocitat gratuïta que la ciutat està implementant per a combatre la bretxa digital en els barris gràcies a un projecte europeu. El regidor d’Agenda Digital de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha explicat que “este nou portal d’accés, amb les seues versions en valencià, castellà i anglés, permet a totes les persones usuàries de WIFI4EU conéixer altres servicis i recursos digitals destinats a la ciutadania i al turisme”.

La connectivitat ciutadana i la reducció de la bretxa digital és l’objectiu d’esta aposta estratègica de l’Oficina València Ciutat Intel·ligent, que ha permés a València ser la gran ciutat amb més punts de connexió. En l’actualitat són ja més de 300 punts d’accés i segons ha avançat Fuset, “està previst que continue expandint-se per més edificis públics i espais oberts pels diferents barris de València”.

En concret, s’ha dissenyat un portal d’accés específic per a la xarxa WIFI4EU València, per a afavorir l’accés a servicis digitals de l’Ajuntament pensats per a la ciutadania i donar a conéixer els avantatges i beneficis que poden tindre els i les turistes quan arriben a la ciutat. Entre els servicis que destaquen en el nou portal d’inici es troba l’accés directe a la nova web municipal, estrenada a l’inici de l’any; la pàgina de descàrrega de l’AppValència, que en la seua última versió incorpora servicis personalitzats; els quadres de comandament ciutadà de València al Minut; el Geoportal, amb més de 600.000 elements d’informació georeferenciada en mapes de la ciutat, i un accés directe a la web d’informació turística de la ciutat.

Així mateix, el portal també inclou un accés a les llistes de Spotify de música en valencià elaborat pel Gabinet de Normalització Lingüística (GNL) de l’Ajuntament de València. En este sentit, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que “Música València és una iniciativa del GNL per a fomentar l’ús i la normalització del valencià per tota la ciutat i, en este cas, amb la música com a protagonista”. “Es tracta del repertori més gran de llistes de música en valencià publicat fins ara, amb 36 llistes que demostren la vitalitat de la música cantada en valencià i que volem acostar a tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat, tant si ja les coneixen com si tenen encara per descobrir eixe món tan meravellós”, ha afegit.

D’altra banda, Fuset també ha avançat que “el portal serà dinàmic i flexible incloent servicis específics segons la temporada de l’any, com ara informació sobre els grans esdeveniments culturals, esportius i festius de València”.