València estudia desenvolupar nous programes de bloqueig entomològic per al mosquit tigre

Una xarrada a València del professor Iván Darío Vélez dona a conéixer els estudis de control del Dengue amb el bacteri Wolbachia a Colòmbia

L’Hemicicle de l’Ajuntament de València ha acollit setmana una conferència a càrrec del professor i director del Programa d’Estudi i Control de Malalties Tropicals en la Universitat d’Antioquia, el doctor Iván Darío Vélez Bernal. La jornada denominada ‘Control biològic del dengue amb l’ús del bacteri Wolbachia’ ha servit per a exposar els resultats que s’han obtingut a Colòmbia a través de l’ús d’una eina de control biològic amb la inoculació del bacteri Wolbachia que, innòcua per a la resta de fauna i medi ambient, pot provocar diferents efectes en els mosquits,fins directament provocar processos d’infertilitat en aquests insectes.

El Regidor de Salut de l’Ajuntament, Emiliano García Domene, encarregat de presentar al professor Vélez, coordinador del World Mosquit Program, una iniciativa global sense ànim de lucre que ajuda a protegir poblacions al voltant del món afectades per malalties transmeses per mosquits, ha assegurat que “és un privilegi comptar amb la seua ajuda com a assessor del programa incipient que duem a terme a València, un exemple de col·laboració entre institucions públiques i privades”.

“S’ha establit un punt de trobada entre la ciutat de València i la unitat que dirigeix el Professor Vélez, perquè des del punt de vista europeu es puguen desenvolupar programes similars de bloqueig entomològic per al mosquit tigre (Aedes albopictus), ja que és un potencial vector a Espanya de les mateixes malalties que es troben a Colòmbia”, ha indicat el regidor.

Per la sea banda, el vicealcalde de la ciutat, Sergi Campillo, en presidir esta conferència, ha explicat que “l’any passat es va aprovar una ordenança a la ciutat de València que feia referència sobre el ‘Control de mosquits amb rellevància per a la salut pública’ inclòs el mosquit tigre, perquè tots els veïns tingueren la informació necessària i combatre-ho”.