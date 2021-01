València estudia la seua candidatura a la Capitalitat Verda europea 2024

Connect on Linked in

L’alcalde ha explicat que “és un projecte engrescador i que proposa un model de ciutat sostenible, innovador i resilient”

L’Ajuntament sopesa presentar la candidatura de València per a ser capital verda europea en 2024, un guardó de la Unió Europea que mesura elements mediambientals com la mobilitat urbana, la qualitat de l’aire, la gestió dels residus, el soroll i l’adaptació al canvi climàtic, entre d’altres. El consistori treballa ja en els documents que conformarien el projecte de València. L’alcalde, Joan Ribó, ha destacat que “València és cada dia una ciutat més verda i el projecte de capital verda europea beneficiarà molt la nostra ciutat”.

Joan Ribó ha destacat que “València és una ciutat que en els últims anys està treballant molt en projectes de ciutat sostenible, innovadora i resilient davant el canvi climàtic”. En este sentit, segons l’alcalde, “estem valorant presentar-nos com a capital europea verda per al 2024, un projecte engrescador que volem transmetre a tots els grups municipals de l’ajuntament i que ens projecta cap a un model de ciutat que ens beneficiarà molt en tots els sentits”.

El premi a la capital verda europea és una iniciativa per a promoure i reforçar els treballs de les ciutats europees per la millora mediambiental. S’atorga des de 2010 i, fins al moment, 13 capitals han rebut el títol, entre les quals Vitòria en 2012 o Lisboa en 2020.

Les ciutats candidates han de mesurar un panell de 12 indicadors verds, entre els quals la qualitat de l’aire, el soroll, la gestió dels residus, la gestió de l’aigua, la natura i la biodiversitat, l’ús del sòl, la ecoinnovació, l’adaptació al canvi climàtic, la mitigació del canvi climàtic, la mobilitat, el rendiment energètic, la governança i les bones pràctiques.

El jurat avaluarà estos ítems, a més del compromís i entusiasme ciutadà en les polítiques mediambientals, la força de l’associacionisme, l’estratègia verda, les polítiques comunicatives i la capacitat de la capital per servir com a model a la resta de ciutats europees.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que “la candidatura a la capitalitat verda no és només el fet d’aconseguir la candidatura. És més important el camí per a presentar eixa candidatura perquè ens obliga a fer una revisió de totes les pràctiques verdes que hem fet en els últims quatre anys, a fer una anàlisi per saber en quin punt estem com a ciutat”. Segons Campillo, “en els últims anys hem fet un salt impressionant en polítiques de sostenibilitat en mobilitat, infraestructura verda, contaminació lumínica, etc… però, a més, ens dóna la possibilitat de coordinar-nos amb l’agenda urbana d’altres ciutats i de posar-nos objectius a mitjà i llarg termini”.

La ciutat que aconseguisca proclamar-se capital verda europea obtindrà un premi de 350.000 euros a banda d’altres beneficis, com la capacitat d’optar a subvencions comunitàries, un increment del turisme, una major arribada de la inversió, més creació de llocs de treball i un impacte mediàtic positiu.

L’Ajuntament contractarà una assistència tècnica cas de concórrer al premi, que en principi sol convocar-se en el mes d’octubre.

GREEN CITY ACCORD

En paral·lel a esta iniciativa, València es presentarà per formar part de l’Acord Ciutat Verda, una nova iniciativa de la Unió Europea dirigida als municipis europeus al voltant de cinc idees: la qualitat de l’aire, la natura i la biodiversitat, la qualitat i el consum eficient d’aigua, els residus i l’economia circular i el nivell de soroll.

Sergi Campillo ha afirmat que “unir-nos a la xarxa de ciutats verdes europees ens permetrà compartir experiències sobre polítiques de sostenibilitat”. Per al vicealcalde, és una “bona manera de marcar el full de ruta de la nostra ciutat per a les pròximes dècades”.