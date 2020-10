València exposa el treball impulsat en els últims cinc anys de lluita contra l’emergència climàtica

Connect on Linked in

Sandra Gómez ha destacat, durant la presentació de l’Informe d’emissions CO₂ en el món, que València està «totalment alineada amb els ODS 2030»

La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha destacat este dilluns el treball que València ha impulsat els últims cinc anys de lluita contra l’emergència climàtica. Gómez ha intervingut en la presentació de l’Informe d’emissions de CO₂ en el món, que ha tingut lloc a la ciutat. En l’acte també ha participat el regidor de Turisme, Emiliano García, qui ha explicat l’estudi sobre la petjada de carboni de l’activitat turística que s’ha dut a terme a València, i també ha assistit el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.



Al començament de la seua intervenció, la vicealcaldessa de València ha agraït a la Fundació Empresa i Clima i a Global Omnium que la nostra ciutat haja sigut triada per a presentar este informe internacional. Un document que és, en paraules de Gómez, «una eficaç eina d’anàlisi, molt útil per a la planificació estratègica i la presa de decisions dirigides a l’objectiu de la descarbonització».



Sandra Gómez ha destacat que a València «portem 5 anys lluitant contra l’emergència climàtica i estem totalment alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030», i ha explicat els nombrosos projectes que s’han impulsat en estos anys, com són, entre altres, el model València 15 minuts, que transformarà el barri de Natzaret; o el projecte València Ciutat de Places, l’objectiu de les quals és recuperar l’espai públic per a les persones en places com la de l’Ajuntament, l’entorn del Mercat Central, Sant Agustí o Pintor Segrelles, i també en barris com Sant Marcel·lí, o la plaça del Rosari en el Cabanyal-Canyamelar.



La vicealcaldessa també s’ha referit a altres iniciatives, com el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic, el d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible, el Territorial d’Emergències de València o els d’Actuació Municipal; també ha citat la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Saludable i Sostenible; l’impuls de mesures de rehabilitació al parc d’habitatges municipals, amb el desenvolupament de la certificació energètica, la promoció de l’autoconsum en edificis públics o la revisió de la normativa municipal per a promoure l’eficiència energètica i l’autoconsum; la posada en marxa de l’Oficina de l’Energia; o el programa de gestió de l’ús de l’energia per a optimitzar costos o les noves zones d’ombra amb instal·lacions fotovoltaiques. A més, ha destacat projectes pilots com el GrowGreen de Benicalap, la implantació de sistemes urbans de drenatge sostenible i el desenvolupament d’espais públics amigables com el Parc Central o les tasques per a conservar la línia de dunes a les platges del sud, a més de la preservació de l’horta com a estructura adaptativa davant el canvi climàtic, l’ampliació de zones reservades i protegides per a l’ús agrari en el Pla General d’Ordenació Urbana, l’impuls a la xarxa de carrils bici, el Pla Verd per a renaturalitzar i connectar els parcs i jardins o l’incentiu de l’ús de materials orgànics en les falles municipals.



La vicealcaldessa ha destacat que estem treballant «per a fer de les nostres ciutats espais de vida saludables, llocs de trobada on viure i conviure, i sobretot, perdurables en el temps», i ha manifestat la seua convicció que «esta trobada ens permetrà conéixer millor com estem per a continuar fent passos ferms per a avançar cap a una transició ecològica justa que no deixe a ningú arrere».



Per la seua banda el regidor de Turisme, Emiliano García, ha destacat el paper del turisme com «un sector estratègic de la ciutat, que té impactes determinants per a la sostenibilitat». Per això, ha recordat, «des de l’Ajuntament hem verificat la petjada de carboni de l’activitat turística, en col·laboració amb Global Omnium, una mesura que ens serveix per a conéixer l’efecte de l’activitat turística, a través d’un estudi que és el més complet fins hui en qualsevol ciutat del món, amb 10 capítols en els quals es desglossa detalladament este càlcul».



García ha assegurat que «el nostre propòsit és convertir-nos en una destinació neutra en carboni en 2025», i ha recordat que la seua publicació «ha convertit València en referent mundial a l’hora d’escometre este necessari camí de transformació de la nostra relació amb l’entorn des de la perspectiva turística». El regidor ha conclòs destacant que el Pacte Mundial de Nacions Unides va seleccionar este projecte com una de les Bones Pràctiques de 2020.