València, finalista en els premis per a ser la Capital Europea de la Innovació 2020

Connect on Linked in

És l’única ciutat espanyola finalista

La ciutat de València ha sigut seleccionada este matí com a finalista per a convertir-se en la Capital Europea de la Innovació 2020 gràcies a la seua estratègia d’innovació per missions per a la dècada vinent que recull Missions València 2030. Esta va ser presentada el mes de juny passat per la Delegació d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València i el centre municipal d’innovació Las Naves. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat que “la innovació és per a València la manera de millorar el dia a dia de la nostra ciutadania, i de buscar noves oportunitats de futur, tant per a la nostra ciutat, com per a tot el món. I més després dels efectes devastadors de la pandèmia de la COVID19”.

“València –ha afegit l’alcalde- té a les seues mans l’oportunitat de despuntar com a ciutat intel·ligent, innovadora, creativa, i no hem de desaprofitar-la. De fet, aquest reconeixement internacional ens ajuda a impulsar més aquestes polítiques, que contribueixen a la creació d’ocupació de qualitat. Els nostres hubs d’innovació repartits per la ciutat així ho demostren”.

Juntament amb de València han sigut seleccionades 11 ciutats europees com Milà (Itàlia), Reikiavic (Islàndia), Viena (Àustria), Cluj-Napoca (Romania), Espoo (Finlàndia), Gant (Bèlgica), Groningen (Països Baixos), Helsingborg (Suècia), Leeuwarden (Països Baixos), Lovaina (Bèlgica) i Linz (Àustria).

Un equip de l’Ajuntament de València, format per tècnics del servici d’innovació, el centre d’innovació Las Naves, València Activa, l’Oficina de Ciutat Intel·ligent i l’Oficina de Projectes Europeus, haurà de defensar la seua candidatura els pròxims 3 i 4 de setembre davant un jurat. De totes les ciutats eixirà una guanyadora que rebrà el títol de Capital Europea de la Innovació 2020, així com 1,000,000€ per a donar suport a les seues activitats d’innovació i millorar la seua capacitat per a connectar a individus, sector públic, acadèmia i empreses per a brindar beneficis socials per a les seues comunitats. A més, els cinc primers finalistes obtindran 100.000 € cadascun. La Comissió anunciarà el guanyador i els finalistes de Capital Europea de la Innovació 2020 en els Dies Europeus d’Investigació i Innovació que se celebraran del 22 al 24 de setembre de 2020.

Finançat per Horizon 2020, el programa d’investigació i innovació de la Unió Europea, el premi reconeix a les ciutats europees que desenvolupen vibrants ecosistemes d’innovació per a abordar els desafiaments públics i millorar la vida de les persones.

El regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha destacat que “el treball i esforç que estem posant en marxa amb les Missions València 2030 per a aconseguir una ciutat més saludable, sostenible, compartida i emprenedora, està veient els seus primers fruits. La nostra idea era presentar-nos enguany i el següent, cosa que permet la convocatòria, amb la finalitat de ser finalistes i optar a la capitalitat en el 2021. Ser finalista d’enguany és una mostra que podem aconseguir que València siga un referent en innovació a nivell europeu si alineem els recursos de l’Ajuntament”.

Mariya Gabriel, comissionada d’Innovació, Investigació, Cultura, Educació i Joventut de la Comissió Europea, ha comentat que”la innovació és clau perquè les ciutats garantisquen una recuperació sostenible després de temps difícils. Quan les ciutats nodreixen els ecosistemes d’innovació perquè els actors i ciutadans de la innovació es reunisquen i col·laboren, impulsen el seu desenvolupament i resistència. La sisena edició del Premi Capital Europea de la Innovació es convertirà en un altre concurs fort i mostrarà les millors pràctiques innovadores que impulsen a les ciutats europees cap avant ”.

Un jurat d’alt nivell d’experts independents ha seleccionat als 12 finalistes analitzant com les ciutats usen solucions innovadores per a respondre als desafiaments socials, com usen tals pràctiques en el procés de desenvolupament urbà i com involucren a les comunitats locals en la presa de decisions.

En el mateix esdeveniment en el qual es coneixeran els premiats, la Comissió atorgarà el Premi de la UE per a Dones Innovadores 2020, el Premi EIC Horizon d’alta tecnologia assequible per a l’ajuda humanitària, i el Premi Horizon Impact 2020.