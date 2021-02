València, finalista per a acollir els XII Gai Games, que es celabraran a 2026

Print This Post

La candidatura de la ciutat de València per a acollir la dotzena edició dels Gai Games l’any 2026 ha fet un pas avant després de ser triada com una de les tres ciutats finalistes per a albergar esta competició esportiva de caràcter internacional.

És un esdeveniment esportiu i cultural els valors fonamentals del qual són la participació, la inclusió i la cerca de la millor marca personal. La seua missió és promoure la igualtat entre tots i totes i, en particular, el col·lectiu LGBTQ+.

Però malgrat el seu nom, estos jocs no són exclusius del col·lectiu LGBTQ+, sinó que estan oberts a la participació de qualsevol persona independentment de sexe, raça o origen ètnic, discapacitat, orientació sexual o religió. L’esdeveniment dura 12 dies i, de ser València la ciutat triada, se celebraria entre el 27 de maig i el 7 de juny de 2026. Es practicarien 36 esports i entre 11 i 15 esdeveniments culturals durant estos dies. S’esperen entre 13.000 i 15.000 participants (12.000 en els esdeveniments esportius i 1.000-3.000 en els culturals) i quasi 100.000 visitants.

Junt amb València, Munic i la ciutat mexicana de Guadalajara han sigut les altres dos ciutats que es disputaran ser la seu de la pròxima edició dels Gai Games, després d’un procés de selecció que va començar a principis de 2020.