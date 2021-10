València, finalista per a ser Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022

Connect on Linked in

La Comissió Europea ha anunciat les set ciutats que competixen pel títol, seleccionades entre un total de 30 candidatures de 16 països

València és una de les set ciutats seleccionades per a convertir-se en European Capital of Smart Tourism 2022 (Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022). Esta iniciativa de la Unió Europea té com a objectiu promoure el turisme intel·ligent; posar en xarxa i fomentar el desenvolupament turístic innovador, sostenible i inclusiu dels destins i facilitar l’intercanvi de les millors pràctiques.

El regidor de Turisme i Internacionalització i president de Visit València, Emiliano García, s’ha mostrat molt satisfet i ha destacat que “València està treballant intensament per establir un model turístic basat en la sostenibilitat i la intel·ligència. És un fet, que la ciutat competeix al nivell de capitals europees i de les principals ciutats turístiques en esta matèria.” García ha afirmat que “els projectes impulsats per Visit València, tant vinculats al mesurament, reducció i/o compensació de les petjades de carboni i hídrica, com el Sistema d’Intel·ligència Turística, han permés a València exercir una situació de lideratge en la gestió del turisme”.

El jurat de la Comissió Europea, especialitzat en accessibilitat, sostenibilitat, digitalització, patrimoni cultural i creativitat, ha avaluat les candidatures de 30 destins de 16 països i ha seleccionat a València juntament amb Bordeus (França), Copenhaguen (Dinamarca), Dublín (Irlanda), Florència (Itàlia), Ljubljana (Eslovènia) i Palma (Espanya).

València ha desenvolupat la seua estratègia turística sobre el pilar de la sostenibilitat, promovent projectes que permeten avançar en els amb els ODS. Així, entre els projectes de major envergadura i impacte econòmic, social i mediambiental es troba l’auditoria de la petjada de carboni de l’activitat turística, i el seu corresponent pla per a la seua reducció i compensació amb l’objectiu d’aconseguir la neutralitat en carboni del turisme en 2025. En la mateixa línia, s’ha començat a treballar amb la petjada hídrica, amb la qual ja es disposa de l’auditoria d’esta.

En matèria d’accessibilitat, es destaquen els esforços realitzats per a incrementar l’espai dedicat al vianant, l’aposta per la mobilitat sostenible – amb més de 156 km de carril bici-, l’impuls d’instal·lacions amb equipament especial i eliminació de barreres arquitectòniques, així com els projectes desenvolupats per a adaptar l’oferta turística a persones amb mobilitat reduïda.

Pel que respecta a la tercera de les categories valorades, la digitalització s’orienta en doble adreça: d’una banda, per a la gestió de l’experiència del turista i, d’altra banda, com a eina de competitivitat empresarial. Així, s’ha impulsat una plataforma de dades (SIT-Sistema d’Intel·ligència Turística) orientada la presa de decisions del sector empresarial valencià, eines de comunicació amb el turista (chatbots), cinc punts d’informació digitals– que ajuden als viatgers les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana-, així com experiències de geocaching per a descobrir la ciutat i alguns dels seus recursos principals a través d’aplicacions digitals, com el Sant Greal.

Finalment, en l’àrea de patrimoni cultural, es destaca el caràcter avantguardista i històric de València, una ciutat cosmopolita i mediterrània que preserva importants Patrimonis- materials i immaterials- de la Unesco, com són les Falles, la Llotja de la Seda i el Tribunal de les Aigües. La candidatura destaca la rellevant agenda cultural de la ciutat; els reconeixements internacionals – com la Capitalitat Mundial del Disseny 2022- així com les sinergies creades entre les indústries culturals, creatives i turístiques que, entre altres, ha permés el desenvolupament de la València Film Office-;

La Comissió avaluarà ara els assoliments de les finalistes en totes les matèries esmentades (sostenibilitat, accessibilitat, digitalització i patrimoni cultural i creativitat). Així, a la fi d’octubre es donaran a conéixer les dues ciutats guanyadores que es convertiran en European Capital of Smart Tourism 2022, seguint el deixant de Hèlsinki i Lió i Göteborg i Màlaga, que van ser les guanyadores de 2019 i 2020 respectivament.