València fomenta el reciclatge de vidre entre els establiments hostalers

L’Ajuntament ha llançat una campanya per promoure el reciclatge de vidre entre els establiments hostalers dins del Moviment Banderes Verdes, una iniciativa impulsada per Ecovidrio que premia l’esforç del sector hostaler i els municipis en la recollida selectiva d’este tipus d’envasos durant l’estiu. Un total de 130 restaurants, bars i quioscos de la ciutat s’han sumat a la proposta en col·laboració amb el consistori. València busca revalidar el guardó aconseguit en l’última edició i, per aixó, “animem els hostalers de la ciutat a continuar col·laborant com fins ara en la consecució d’este objectiu”, segons ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. L’edil ha destacat que “el vidre, com a material reciclable que és, ha de ser recuperat a través dels contenidors verds de l’iglú”.

Enguany participen 39 municipis de la Comunitat Valenciana, als quals s’ha unit l’Ajuntament de València i 130 establiments hostalers de la localitat. Junts tractaran d’incrementar els nivells de recollida selectiva d’envasos de vidre i mobilitzar el sector hostaler per aconseguir una bandera verda, com ja es va fer en la passada edició. Per a això, el consistori ha llançat una campanya als mupis amb el lema del Moviment Banderes Verdes: “El vidre estiueja ací. Recicla verde i fes que la teua ciutat siga un referent tenint cura del medi ambient”.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha afirmat que “és necessari recollir este material que és eternament reciclable i reintroduir-lo en el sistema, per evitar anar a les fonts de matèria primera i contaminar encara més el planeta”. Este estiu la iniciativa Banderes Verdes està marcada per un context de recuperació de la pandèmia que aguditza la necessitat d’una transició verda. Segons Campillo, “és important involucrar els establiments de les zones de costa, que reben gran quantitat de visitants, i animar-los a reciclar de manera correcta el vidre en els contenidors verds”.

En 2020, els ciutadans i ciutadanes de València van reciclar fins a 13.136.550 quilos de residus d’envasos de vidre, és a dir, 16,4 quilos per habitant. A la nostra ciutat hi ha 2.719 contenidors, la qual cosa suposa un iglú per cada 294 habitants. El sector hostaler genera el 52 % dels envasos de vidre d’un sol ús, per la qual cosa és clau per generar una transició real cap a un model d’economia circular. Amb la finalitat de facilitar-los la separació d’envasos de vidre, Ecovidrio, l’entitat encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d’envasos de vidre a Espanya, ha instal·lat nous contenidors i ha entregat als hostalers, de manera gratuïta, poals per facilitar el transport d’este tipus de residus.

S’ha establit un sistema de puntuació específic per distingir amb la bandera verda els municipis més compromesos amb el reciclatge i la sostenibilitat, amb criteris com ara l’augment de la recollida selectiva o el nivell de participació de l’hostaleria i els consistoris.