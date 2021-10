València guanya un segon parc natural amb la incorporació del llit natural del Túria com a àrea protegida

Connect on Linked in

La Generalitat ha aprovat el nou PORN del Túria, on accepta les al·legacions de l’Ajuntament per incloure este nou espai

Amb l’ampliació del Parc Natural del Túria anunciada recentment per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica València passa a tindre dins del seu terme municipal un altre parc natural, en estar inclòs en la qualificació l’antic llit del Túria. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha subratllat “l’impacte positiu” que té la incorporació a l’espai natural, perquè “millora la biodiversitat, permetrà restaurar l’original bosc de ribera del Túria i afavorix la protecció d’un patrimoni sociocultural com és l’horta de València”. Es tracta d’una petició que va fer l’Ajuntament dins del període d’al·legacions al Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Túria (PORN), aprovada per la Generalitat.

El vicealcalde ha agraït a la Generalitat que s’hagen acceptat les al·legacions del consistori que tenien com a objectiu dotar d’una protecció especial el llit natural del Túria i l’horta de Campanar. Amb la inclusió d’estes “reivindicacions històriques” la ciutat de València passa a tindre dos parcs naturals dins del seu terme. Tal i com ha explicat el vicealcalde, “el llit natural ha quedat dins del parc, ja que està com a Zona Objecte de Conservació”, i “l’horta de Campanar ara està doblement protegida, ja que es troba dins del Pla d’Acció Territorial (PAT) de l’Horta de València i del PORN del Parc Natural del Túria”. En esta àrea hi ha dos tipus de paisatge: una zona forestal de vora 35 hectàrees, qualificada de Terreny Forestal Estratègic pel Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), on predomina la vegetació herbàcia espontània i els canyars; i vora 211 hectàrees d’horta —una xicoteta part de la qual pertany al terme de Paterna—, “una horta tradicional i d’origen medieval, d’elevat valor cultural i històric, i que representa un pulmó verd per als habitants dels nuclis urbans pròxims”.

L’ampliació de les zones a protegir del nou pla de la conselleria també afecta al nou llit del Túria. Des de l’Ajuntament s’havien fet algunes observacions respecte a este espai que han sigut acceptades al nou pla, de manera que ara passa a tindre qualificació d’Àrea de Connectivitat Fluvial.

El treball fet pel servici de Conservació d’Àrees Naturals de l’Ajuntament de València permetrà posar en valor el patrimoni natural existent al llit natural que ha quedat dins del parc, on tal i com ha explicat Sergi Campillo, “l’abundància d’aigua ha donat lloc a un elevat nombre d’infraestructures patrimonials i hidràuliques”, com ara l’assut de Favara, les séquies de Mestalla, Rascanya i Tormo, així com les edificacions del molí dels Flares, el molí dels Pobres, el molí Nou o l’alqueria de Lleonard. El titular d’Ecologia Urbana ha recalcat que es pretén “protegir espais d’enorme valor ambiental i cultural, que han quedat envoltats per infraestructures viàries i nuclis urbans”. D’esta manera, es vol “establir una àrea compacta d’horta, amb contacte amb el llit vell del Túria, que servisca com a instrument per impulsar la millora de la qualitat de les aigües que rep, afavorint un ús sostenible del territori i dels recursos hídrics”. També es perseguix “fer valdre el patrimoni material i immaterial de l’horta per al seu gaudi cultural i recreatiu, protegint el seu paisatge cultural mil·lenari i rehabilitar i afavorir el patrimoni arquitectònic existent”.

Per a l’edil, amb esta nova figura de protecció es busca “revertir el gradual abandó que estan patint les activitats tradicionals en l’horta”. En eixe sentit, ha recordat que “molts dels seus terrenys han sigut adquirits per empreses constructores en la passada bombolla immobiliària amb fins urbanístics, amb l’arribada de la crisi es va paralitzar la construcció de noves edificacions, i molts terrenys d’horta que estan en mans de persones alienes a l’agricultura han sigut abandonats i s’observen àmplies zones degradades per l’abocament de residus i inclús algun assentament xabolista”.

Corredor Verd 14 K

D’altra banda, des de la Regidoria de Conservació d’Àrees Naturals s’ha anunciat respecte del projecte de creació d’un bosc metropolità que unisca el Parc Natural del Túria amb el Parc Natural de l’Albufera a través d’un espai verd continu de 14 quilòmetres, que va anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig, la passada setmana, que existix una proposta treballada pel servici municipal Devesa-Albufera per fer un ecosistema de ribera que permetria recuperar la funció hidràulica de l’espai. “Estem desitjant que la Generalitat convoque una comissió de treball entre les diferents administracions implicades —ajuntaments, Diputació i Generalitat— per presentar la proposta ja elaborada pel servici Devesa-Albufera al respecte”, ha exposat el vicealcalde.

Campillo ha assenyalat que “des de l’Ajuntament de València estem treballant des del 2015 no només en mantindre en millors condicions la infraestructura verda de València, sinó també en connectar la ciutat amb l’àrea metropolitana d’una manera natural, creant noves zones d’esplai que milloren la qualitat de vida de les veïns i veïnes i també afavorisquen la mobilitat natural”.