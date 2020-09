València i altres 29 ciutats reclamen un nou acord entre els municipis i el Ministeri d’Hisenda sobre els romanents municipals

Print This Post

L’alcalde Joan Ribó exigeix al Govern Central «un repartiment dels fons basat en la igualtat i la solidaritat» i que «respecte l’autonomia financera de les entitats locals»



L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit virtualment amb els alcaldes de les principals ciutats espanyoles, que han signat un document conjunt en el qual reclamen un nou acord entre les entitats locals i el Govern central sobre l’ús dels romanents municipals i l’accés als fons econòmics per a fer front a les conseqüències de la pandèmia.

Els ajuntaments rebutgen l’acord aconseguit setmanes arrere entre la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Provincies) i el Ministeri d’Hisenda per «injust», atés que «vulnera el principi d’igualtat entre municipis i ciutadans, vulnera l’autonomia financera de les entitats locals, i estableix una inadmissible exclusió dels ajuntaments que no disposen de romanent del repartiment dels fons provinents dels Pressupostos Generals de l’Estat».



El document de les 30 ciutats assenyala que la nova negociació «ha de basar-se en els acords aconseguits per unanimitat en el si de la FEMP el passat 2 d’abril per a reclamar al Govern d’Espanya que arbitre un sistema d’ajudes a tots els ajuntaments que permeten fer front a les dificultats econòmiques ocasionades per la crisi sanitària del coronavirus, amb especial atenció al fons incondicionat de 5.000 milions i al de 1.000 milions destinat específicament al transport públic. Estes ajudes són imprescindibles perquè els municipis continuen prestant els seus servicis públics i ajudant als qui més ho necessiten durant l’actual crisi econòmica».