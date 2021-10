València i Barcelona s’alien per impulsar la digitalització del comerç local i optar al fons Next Generation

Connect on Linked in

Gómez i Collboni aposten per sumar esforços amb l’objectiu de potenciar l’accés als Fons Europeus per accelerar l’eixida de la crisi i la recuperació social i econòmica

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, y el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han presentat este matí l’aliança entre les dos ciutats per tal de posar en marxa plans conjunts per a la digitalització i promoció del comerç local. Gómez i Collboni han fet este anunci després de visitar La Marina y signar un conveni de col·laboració entre València Activa i Barcelona Activa, per tal de presentar projectes conjunts al Next Generation i intercanviar iniciatives que s’han posat en marxa en este àmbit.

La vicealcaldessa de València, que ha estat acompanyada per la regidora de Desenvolupament Econòmic i presidenta de València Activa, Pilar Bernabé, ha posat en valor la “cooperació i la comunicació” entre totes les dos ciutats i, a manera d’exemple, ha citat com a projectes en els quals s’han inspirat a la capital de la Comunitat Valenciana el 22@ o Amunt Persianes, que també posarà en marxa l’Ajuntament per a impulsar la reobertura dels baixos comercials en les zones que s’han vist més afectats per la crisi econòmica de la Covid-19”·

En concret, ha precisat que es crearà “una línia d’ajudes de 20.000 euros del total de l’obra desenvolupada” i “s’afegiran també el baixos d’AUMSA a esta oferta de locals”. Segons ha explicat, es tracta de “una mesura que està en sintonia amb els ARRUS en barris com el Cabanyal-Canyamelar i que pot ajudar a teixir el comerç de barri que s’ha perdut en moltes zones de la ciutat, especialment, en les zones més vulnerables”.

“Barcelona, gràcies al treball de Jaume Collboni, té un projecte molt interessant i des de la regidoria de Desenvolupament Econòmic que dirigix Pilar Bernabé hem signat el conveni de col·laboració per a formar una candidatura competitiva que puga accedir als fons Next Generation”, ha explicat la vicealcaldessa de València qui ha posat en valor “les sinergies de creixement conjunt que establirem”.

Per la seua banda, el primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona i president de Barcelona Activa, Jaume Collboni ha declarat que: “Amb este acord, des de Barcelona apostem per sumar esforços amb València, amb l’objectiu de potenciar l’accés als Fons Europeus per reforçar la transició digital i sostenible, però sobretot per accelerar la sortida de la crisi i la recuperació social i econòmica, que és la nostra gran prioritat”.

“Som dos ciutats que compartim reptes i reivindicacions, com la superació justa de la crisi, la descentralització de les infraestructures o la millora del finançament local”, ha indicat. “Hui reivindiquem que som crucials per al desenvolupament d’Espanya i del Sud d’Europa, i per això hem de dialogar i col·laborar més entre nosaltres, des del Mediterrani, per impulsar una autèntica visió descentralitzada de l’Estat”, han assenyalat Gómez i Collboni.

València Activa i Barcelona Activa impulsen 20 projectes vinculats a la sostenibilitat i la digitalització, i col·laboraran amb este tipus d’iniciatives que contribuixen a transformar les economies locals, i donar resposta als reptes actuals en els sectors empresarials i a la ciutadania. València i Barcelona, d’esta manera, proposen liderar la reactivació econòmica i s’han aliat per optar als fons europeus de recuperació i resiliència. “L’objectiu és avançar cap a una fortalesa de les economies locals, en este cas de dos ciutats properes, a 350km de distància, i unides amb un clar lligam mediterrani i cultural, contribuint a la reactivació econòmica després de l’impacte que ha tingut la pandèmia a la vida i als negocis. I, molt especialment, per acompanyar la transformació del comerç i la restauració, que han estat afectats sensiblement per estos efectes”, han destacat.

A través d’esta col·laboració, mitjançant d’un Memorandum de col·laboració (MoU), les dos ciutats exploraran iniciatives i consensuaran plans per poder optar als fons europeus Next Generation EU que ajuden a impulsar esta doble transició, la digital i l’ecològica. La iniciativa que en desenvoluparan “serà la d’Economia Local 2030, suport a la transició digital i sostenible de l’economia local de València i Barcelona”.

València

Al mateix temp, la ciutat de València, quant a transició digital, compta amb el Pla Estratègic VLC Tech City, que té com a missió dinamitzar, potenciar i fomentar la col·laboració de tots els agents tecnològics, empresarials i socials per posicionar València com a pol tecnològic, esdevenint la representació de l’ecosistema emprenedor valencià. A més, s’impulsa la transferència tecnològica i de coneixement, la generació d’un districte digital, tecnològic i d’innovació, així com espais de connexió i debat. A València, també, s’ha iniciat una experiència pilot per analitzar la maduresa digital del teixit econòmic local per conèixer l’estat actual i l’estratègia per abordar la transformació digital de l’economia valenciana. En concret, es planteja fer un acompanyament, seguiment i provisió d’eines i coneixements en termes digitals, de forma prioritària, per al sector del comerç. Un altre projecte destacat ha estat la part sensorial i de mediació del trànsit de vianants amb l’objectiu de revitalitzar les zones comercials a través d’una gestió intel·ligent de les dades i la transformació de la informació en millores competitives.

Barcelona

EBarcelona, en matèria de transició digital, té iniciatives pioneres com el Cibernàrium, amb un servici de formació tecnològica i reskilling per a ajudar a millorar les competències digitals de la ciutadania, o la IT Academy, com a escola municipal de programació. Barcelona ha posat en marxa també accions de transformació digital en els mercats o en establiments i comerços, amb col·laboració d’associacions comercials, amb iniciatives com per exemple el Retail Lab, per a digitalitzar les botigues físiques; plans de reactivació empresarial que inclouen un acompanyament en els seus models de comercialització digital, denominats Rethinking, fets amb la participació de consultores especialitzades; i formacions en línia i presencials per a la digitalització de la venda comercial.

Entre altres iniciatives de l’agència de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, també, s’ha iniciat l’estratègia ‘Arriba persianes’, amb col·laboració del sector immobiliari. En matèria de transició ecològica, Barcelona ha implementat la distribució de l’última milla sostenible o el MES Barcelona, que fa incrementar la capacitat d’autoconsum energètic sostenible amb plaques fotovoltaiques en el sector de serveis de la ciutat.