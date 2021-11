València i Murcia reivindiquem un sistema de finançament just per a tindre unes polítiques socials que servisquen de vacuna social

Connect on Linked in

Mónica Oltra s’ha reunit hui en el Palau dels Catalá Valeriola amb la vicepresidenta i consellera de Dona, Igualtat, LGTBI, Famílies i Política Social de la Regió de Múrcia, Isabel Franco, per a compartir els desafiaments de les polítiques socials i, en concret, entorn de “els ensenyaments que ens ha deixat la pandèmia.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat aquest matí la necessitat de un sistema de finançament just que possibilite tindre unes polítiques socials que servisquen de vacuna social.

Per part seua, la vicepresidenta i consellera de Dona, Igualtat, LGTBI, Famílies i Política Social de la Regió de Múrcia, Isabel Franco, ha manifestat que coincideix en aqueixa necessitat, que té en aquest moment un to social especialment destacat per a les dos comunitats, d’un finançament just

En aquest sentit, ha ressaltat la importància de abanderar la vacuna social per a les nostres persones vulnerables i ha posat en valor la col·laboració entre totes les dos comunitats.

Les dos vicepresidentes han ressaltat que les dos comunitats coincideixen a manifestar la necessitat d’un finançament just, enfront d’un infrafinançament que les dos autonomies patim”