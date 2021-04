València i Torrent signen el consorci metropolità que gestionarà el nou refugi d’animals

Print This Post

L’alcalde de València, Joan Ribó, i l’alcalde de Torrent, Jesús Ros, han firmat este matí un conveni per impulsar la constitució del consorci que gestionarà el refugi d’animals de tots dos municipis en uns terrenys de més de 17.500 metres quadrats en la partida del Mas de Don Pedro de Torrent. En un termini de tres mesos, una comissió interadministrativa presentarà el projecte d’estatuts del nou ens i promourà la contractació d’un estudi de viabilitat sobre el futur centre. L’alcalde Ribó ha destacat la “visió metropolitana” d’esta iniciativa, oberta a “tots aquells ajuntaments que vullguen adherir-se”, i ha revindicat les àrees metropolitanes com a instrument per estalviar recursos, millorar els servicis a la ciutadania i obtindre fons europeus.

Ribó ha manifestat “satisfacció” per la signatura del conveni amb què es pretén “tindre unes infraestructures que possibiliten una gestió adequada al moment en què vivim”. Per al primer edil, “la preocupació pel benestar dels animals està cada vegada més present en la ciutadania, i l’Ajuntament de València ho contempla com una línia de treball basada en la conscienciació ciutadana però també en una gestió pública eficaç. Per això fem campanyes informatives i de sensibilització, promovem el voluntariat i la implicació ciutadana, i avancem cap a un model públic d’atenció als animals domèstics”.

L’objecte del conveni signat hui és articular la col·laboració entre l’Ajuntament de València i l’Ajuntament de Torrent per a la creació i posterior ús conjunt d’un centre públic de recollida d’animals localitzat a la capital de l’Horta Sud. Les instal·lacions se situaran en uns terrenys amb una superfície de 17.517 metres quadrats, quasi nou vegades més que l’espai actualment en ús a Benimàmet (2.000 metres quadrats). Jesús Ros ha explicat que es tracta d’una “zona idònia”, ja que es troba “prop del corredor comarcal i el bypass”, de manera que “comunica perfectament tot l’àrea metropolitana”. Per a Ros, este projecte s’ha fet “mirant el futur i marcant una línia de treball importantíssima”, ja que “dins de l’àrea metropolitana de València hi ha un conjunt de servicis que es poden prestar conjuntament i este pot ser un exemple de molts altres”.

En eixe sentit, Joan Ribó ha assenyalat que “este no és un assumpte només d’este municipi, sinó de caire supramunicipal i, per tant, hem volgut buscar una solució amb una visió metropolitana”. L’alcalde de València ha indicat que “comencem els ajuntaments més grans, que representem al voltant del 70% de la població de l’àrea metropolitana de València, però tenim la voluntat que abaste tots aquells que vullguen adherir-se posteriorment”. “És important plantejar les coses des d’una perspectiva metropolitana”, ha afegit Ribó. Per això, “reivindique les àrees metropolitanes”, perquè permeten estalviar recursos, millorar el servici a la ciutadania i “no disposar d’elles ens impedix rebre fons europeus”.

Els alcaldes Joan Ribó i Jesús Ros s’han compromés a impulsar el consorci que assumirà la gestió d’este servici comú a totes dos poblacions. L’Ajuntament de València exercirà la presidència i el de Torrent, la secretaria. Dins dels pròxims 30 dies s’establirà una comissió de seguiment, integrada per dos representants de cadascuna de les entitats locals, que haurà de formular el projecte d’estatuts en un termini màxim de tres mesos per tal que els municipis els tramiten i aproven.

El document subscrit recull “promoure de forma immediata la realització d’un estudi de viabilitat” del futur centre, també en el termini màxim de tres mesos, “que determine el dimensionament adequat del servici que es proporcionarà així com les inversions que s’han de dur a terme, amb la finalitat de comptar amb les dades necessàries per a la viabilitat del projecte, la modalitat de gestió més idònia i el règim reglamentari del servici”. La comissió de seguiment consensuarà l’abast de l’estudi amb caràcter previ a la seua licitació, i una vegada conclòs, haurà de validar-lo.

A finals de 2017 València i Torrent van subscriure un protocol general d’actuació per a la implantació d’un centre de recollida d’animals de titularitat pública i ús compartit per les dos poblacions. Des d’eixe moment, s’ha determinat la ubicació, s’han adquirit els terrenys i s’ha arbitrat la fórmula per dur a terme esta iniciativa. El següent pas és la constitució del consorci metropolità que permetrà contractar, de forma conjunta entre els dos ajuntaments, la redacció del projecte del nou refugi, que tindrà estructura modular, l’adjudicació de l’obra i la seua posada en marxa.