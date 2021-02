València i Vitòria comparteixen experiències per preparar la candidatura de la nostra ciutat a la capitalitat verda europea 2024

Print This Post

L’Ajuntament de València i el de Vitòria han intercanviat experiències sobre la possible candidatura de la nostra ciutat a la capitalitat verda europea de 2024. El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, s’ha reunit telemàticament amb Ana Oregi, regidora de Territori i Acció pel Clima de la ciutat de Vitòria, que va ser capital verda europea en 2012. Sergi Campillo ha agraït “l’amabilitat i voluntat d’ajuda de l’Ajuntament de Vitòria a l’hora d’explicar-nos totes les claus per tal que la seua candidatura fora un èxit”.

Per al vicealcalde Campillo, “no es tracta de presentar-se per presentar-se sinó d’armar una candidatura potent que assenyale el model de desenvolupament de la ciutat de València per als pròxims anys”. Segons el regidor, “tenim una oportunitat important perquè portem molts anys fent un canvi en polítiques ambientals, en mobilitat sostenible, en infraestructura verda, en aigua i en molts altres aspectes. Ara es tracta de valorar tot el treball realitzat”.

Per això, segons Campillo, “la reunió virtual amb l’Ajuntament de Vitòria ha estat interessantíssima perquè ens han explicat el procés pel qual van obtenir la capitalitat verda europea en 2012, quins van ser els punts forts de la seua candidatura, com l’elaboraren i a quins problemes s’hagueren d’enfrontar”. El vicealcalde ha destacat que “es tracta d’una informació molt valuosa per elaborar adequadament l’estratègia, es tracta de fer un procés amb la ciutadania, amb els veïns i veïnes, amb el teixit empresarial, amb tots els grups polítics d’aquesta corporació, i presentar quins seran els passos de València en els següents anys, en les pròximes dècades”.

En la reunió han participat per part de l’Ajuntament de València el vicealcalde, Sergi Campillo, i la coordinadora general de l’àrea d’Ecologia Urbana, Elisa Gimeno, a més de personal tècnic del consistori. Per part de l’Ajuntament de Vitòria hi han estat presents la regidora delegada del Departament de Territori i Acció pel Clima, Ana Oregi; Imanol Zabaleta, director del Centre d’Estudis Ambientals; i Juan Carlos Escudero, cap de l’àrea d’Informació i Innovació del Centre d’Estudis Ambientals.

La capitalitat verda europea és un guardó de la Unió Europea que mesura elements mediambientals com la mobilitat urbana, la qualitat de l’aire, la gestió dels residus, el soroll i l’adaptació al canvi climàtic, entre d’altres. El premi s’atorga des de l’any 2010 i, d’aleshores ençà, 13 capitals han rebut el títol, entre elles Vitòria en l’any 2012.

El consistori treballa ja en els documents que conformarien el projecte de València. La reunió telemàtica amb l’Ajuntament de Vitòria s’emmarca en el procés de preparació d’estratègies