València impulsa la ciberseguretat i la IA per a una ciutat més segura i intel·ligent

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat el Centre d’Operacions de Seguretat de S2GRUPO en el marc del Dia Internacional de la Internet Segura. Durant la visita, ha reafirmat el compromís de la ciutat amb la innovació digital i la ciberseguretat per a una gestió urbana més eficient i segura.

València és una ciutat líder en la digitalització segura de les infraestructures urbanes, millorant la resposta davant emergències i protegint serveis essencials. En aquest context, Citcom.ai és un projecte europeu clau en el qual la ciutat participa activament a través del Supernode Sud. Aquesta iniciativa aposta per la intel·ligència artificial i la tecnologia en el núvol per a millorar àmbits fonamentals com:

Energia (POWER) : optimització del consum energètic i foment de la sostenibilitat.

: optimització del consum energètic i foment de la sostenibilitat. Mobilitat (MOVE) : gestió intel·ligent del trànsit i transport urbà.

: gestió intel·ligent del trànsit i transport urbà. Connectivitat segura (CONNECT): protecció d’infraestructures digitals i dades urbanes.

Gràcies a la col·laboració amb empreses referents com S2GRUPO, València es consolida com un model europeu en innovació urbana resilient i segura, garantint el desenvolupament digital amb les màximes garanties de protecció.