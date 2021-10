València impulsa una aliança per desenvolupar l’hidrogen verd en el sector del transport i la logística a l’àrea metropolitana i el port

Connect on Linked in

L’Ajuntament, la Generalitat, la UPV i la Fundació Valenciaport signen un acord per promoure el conegut com a combustible del futur amb l’objectiu de la descarbonització

A través del Programa H2VLC-València Vall d’Hidrogen Verd, València impulsa l’hidrogen verd en el sector del transport i la logística a l’àrea metropolitana i al port. L’Ajuntament, junt amb altres set entitats públiques, més de 30 empreses de referència i pimes valencianes, cinc centres d’investigació i tres spin-off tecnològiques, participa en esta iniciativa, que mobilitzarà 160 milions d’euros d’inversió i contempla 21 projectes en els pròxims cinc anys, amb l’objectiu de la descarbonització. L’alcalde, Joan Ribó; el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España; el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Esteban Capilla, i el president de la Fundació Valenciaport, Aurelio Martínez, han signat este matí al Saló de Cristall l’acord per desenvolupar el projecte. El primer edil ha destacat el paper de la investigació i la innovació en l’aposta per les energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic.

Es tracta d’una col·laboració centrada exclusivament en l’impuls a l’hidrogen verd, és a dir, aquell que es produïx a través de fonts renovables d’energia, com els panells solars o els camps eòlics. “Davant l’emergència climàtica no podem quedar-nos a mitges en les nostres aspiracions. L’aposta per l’hidrogen d’origen estrictament renovable ha de ser ineludible”, ha manifestat Joan Ribó. “Si volem oferir a les properes generacions ciutats amb un aire més net i oportunitats laborals de qualitat, hem de combinar sostenibilitat i innovació en la configuració d’una logística i una mobilitat metropolitana descarbonitzada”, ha recalcat. Així, la declaració d’intencions que s’ha subscrit hui “establix les bases per treballar conjuntament a obrir noves opcions per a un futur més sostenible”. L’alcalde ha subratllat l’adhesió de més de 40 empreses, entitats i institucions a este projecte, coordinat des del centre d’innovació Las Naves i la UPV, i que aspira a obtindre el suport financer del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern d’Espanya.

El primer edil ha ressaltat que la investigació, la innovació i el desenvolupament tecnològic són “els factors clau per accelerar les transicions a la sostenibilitat”, ja que “l’hidrogen verd està en un procés de maduració al que encara li queda un recorregut important, particularment quant a la reducció dels costos de producció per garantir la seua viabilitat econòmica”. Per això, ha posat en valor el treball de la universitat, els instituts d’investigació i els departaments d’I+D+i de les empreses “per orientar el programa al desplegament de tecnologies noves que situen l’economia valenciana en una posició de competitivitat en un àmbit estratègic”.

El màxim responsable municipal ha ressaltat així mateix la incorporació d’una visió metropolitana “per adreçar el transport i la logística en un plantejament que va més enllà de la ciutat de València”. A més, H2VLC buscarà la col·laboració amb altres valls d’hidrogen verd a Espanya, com ara a Aragó, Catalunya, Madrid o País Basc. “Per a l’Ajuntament de València, el desplegament de l’economia de l’hidrogen en el sector del transport i la logística en l’àrea metropolitana de València pot ser fonamental”, ha assenyalat l’alcalde, per a qui “constituïx un reforç i un complement al model de transport ferroviari que compta amb el corredor mediterrani com a eix vertebrador”.

D’altra banda, Ribó s’ha referit a les diverses accions dutes a terme des del consistori per “ser una ciutat verda i climàticament neutra”, com ara el Pacte d’Alcaldes, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible, el Pla Verd i de la Biodiversitat en què s’està treballant en estos moments, o l’Estratègia Urbana València 2030. L’alcalde de València ha indicat que, “en particular, les ambicions de descarbonització se centren en la formulació d’una missió d’innovació per convertir-nos en una de les cent ciutats europees climàticament neutres que la Comissió Europea vol impulsar en l’horitzó 2030”.

21 projectes

H2VLC s’articula al voltant de 21 projectes, que contemplen des de la construcció d’infraestructures específiques de generació i dispensació d’hidrogen verd per al transport, fins a l’adquisició de camions, autobusos, furgonetes, vehicles de servicis urbans i vehicles de transport logístic industrial impulsats per hidrogen verd. Inclou el desenvolupament i producció d’un tramvia d’hidrogen, així com de tecnologies comercials de generació, consum i gestió integrada de la cadena de valor de l’hidrogen verd, amb projectes que duran a terme centres d’investigació de la UPV i la UV, en col·laboració amb diferents empreses de la Comunitat Valenciana.

Ample suport

Ja s’han sumat a esta iniciativa més de 40 empreses, institucions i entitats de la Comunitat Valenciana, entre elles Consum, Aigües de València, BP, Balearia, EMT, Stadler, el Grupo Gimeno, Pavasal, FGV, DAM, ETRA, Transvia, el Grupo Alonso, la Societat d’Agricultors de la Vega i els principals transportistes que operen en el Port de València. També té el suport de tres centres d’investigació de referència de la UPV —l’Institut CMT-Motors Tèrmics, l’Institut de Tecnologia Química (UPV-CSIC) i l’Institut d’Enginyeria Energètica—, un altre de la Universitat de València —l’Institut de Ciència Molecular, ICMOL—, i l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE).