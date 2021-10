València impulsa una campanya en Tots Sants per evitar la proliferació del mosquit tigre als cementeris

Print This Post

L’Ajuntament pretén conscienciar la ciutadania de la importància d’evitar que hi haja aigua acumulada en pitxers i recipients de la necròpolis

L’Ajuntament de València ha impulsat una campanya per evitar la proliferació de mosquit tigre (Aedes albopictus) en els cementeris de la ciutat coincidint la celebració de Tots Sants, l’1 de novembre. El Consistori pretén conscienciar a la ciutadania de la importància d’impedir que hi haja acumulació d’aigua en pitxers i recipients en la necròpolis.

En este sentit, s’han previst diferents actuacions per previndre l’aparició d’estos insectes juntament amb l’empresa adjudicatària del servei de control de plagues, Laboratoris Lokímica. A més de conscienciar la ciutadania amb consells de bones pràctiques, la Regidoria de Salut i Consum també ha demanat la col·laboració dels valencians i valencianes per mantindre en bon estat les làpides i els atifells per a les flors, característics de la festivitat.

Cartelleria i difusió comunicativa contra el mosquit tigre

En primer lloc, l’Ajuntament ha instal·lat cartelleria dedicada al control i la neutralització del mosquit tigre amb consells per a evitar la seua presència en els cementeris. En este sentit, els experts alerten sobre la importància d’eliminar els estancaments d’aigua per a evitar la cria dels mosquits. Amb este objectiu, proposa no emplenar amb aigua els pitxers, gerros i altres recipients. Per contra, es pot usar arena o esponges hidròfiles verdes.

La cartelleria té un caràcter especial per a la celebració del dia de Tots Sants, però també s’ha dissenyat i instal·lat cartelleria amb un caràcter estable i durador per a la resta de l’any. Així, la difusió es durà a terme igualment en les xarxes socials Facebook i Twitter i en el perfil de la Regidoria de Sanitat (@Salutvlc). Amb l’objectiu d’arribar al nombre màxim de gent, la campanya oferirà les claus per a minimitzar la plaga de mosquits.

A més, l’1 de novembre es col·locarà un expositor informatiu en els cementeris municipals, on també hi haurà recipients amb arena per incentivar l’acompliment de les recomanacions.

Campanya informativa en l’EMT

D’altra banda, el Consistori ha reforçat estos missatges en les línies de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), que transporten a la població des del centre fins al Cementeri General. En concret, l’EMT ha instal·lat vinils a l’interior de les línies 9, 10 i 99 amb imatges i textos en valencià i castellà sobre la necessitat de col·laborar en la lluita contra el mosquit tigre. En este sentit, la campanya en el servei d’autobusos de la ciutat porta en marxa des de la primera setmana d’octubre. A més, el canal de televisió de l’EMT també emet espots informatius sobre prevenció de mosquits per a reforçar la campanya.

L’Ajuntament de València realitza durant tot l’any tractaments periòdics en matèria de control de plagues. Igualment, com en el cas d’esta campanya especial, el Consistori ha implementat iniciatives com ‘Porta a porta contra el mosquit tigre’, l’alliberament de mascles esterilitzats amb el bacteri Wolbachia o el curs internacional sobre estratègies de control de mosquits, que s’ha celebrat recentment en la ciutat.