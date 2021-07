València impulsa una ordenança per a regular i promocionar els rodatges a la ciutat

Connect on Linked in

Emiliano García destaca el creixement de les peticions per a gravar a la ciutat des que es va constituir la Film Office

El regidor de Turisme i Internacionalització de València, Emiliano García, ha anunciat este matí en la Comissió Municipal de Turisme que l’Ajuntament de València impulsarà la redacció d’una ordenança específica per a regular els rodatges a la ciutat. L’edil ha ressaltat que la ciutat s’ha convertit en un escenari natural de referència per a les productores, que cada vegada es mostren més interessades a rodar als seus carrers gràcies al treball desenvolupat per la Film Office, la plataforma per a promocionar la ciutat com a plató de cinema i la captació de rodatges que va començar a funcionar a partir de 2015.

Des d’eixe momnent, la ciutat ha experimentat un creixement sostingut en les sol·licituds per a gravar sèries, pel·lícules, anuncis i tot tipus de productes audiovisuals. Per això, el regidor de Turisme ha anunciat que promourà la redacció d’un text normatiu específic que regule i promocione l’activitat audiovisual a la ciutat.

“València s’ha convertit en un escenari natural de referència per a les productores. Des de 2015, quan l’Ajuntament, a través de Visit València, va posar en marxa la Film Office, les peticions per a gravar no han deixat de créixer i des de Turisme volem continuar impulsant esta activitat econòmica i cultural. Per això, promourem la redacció d’una nova ordenança de rodatges que regule específicament esta activitat, facilite els tràmits per a les productores que estiguen interessades a rodar a València i promocione la ciutat com a plató de cinema”, ha afirmat García.

L’edil ha destacat l’aposta de València pel cinema, un esforç que ha suposat el reconeixement de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya amb l’elecció de la ciutat com a seu dels premis Goya. “Fins ara, els rodatges estaven regulats a través de l’ordenança d’Ocupació de Via Pública, però crec que hem d’anar una mica més enllà per a acabar de posicionar a València com a ciutat de rodatges”, ha continuat l’edil.

D’altra banda, el director gerent de la Fundació Visit València, Antonio Bernabé, ha desglossat algunes de les dades turístiques registrades a la ciutat en els últims mesos, com els 383.427 passatgers registrats entre gener i juliol en l’aeroport de València o l’ocupació hotelera fins al 15 de juliol que va aconseguir el 69,7% malgrat les restriccions derivades de la pandèmia. Bernabé ha manifestat les perspectives de recuperació del turisme de congressos i de reunions de cara al final d’any així com la millora de les dades de visitants a conseqüència del certificat Covid de la Unió Europea. Igualment, ha destacat la recuperació de més del 95% de les rutes aèries així com el 65% de les places durant 2021.

Finalment, ha explicat als assistents de la Comissió Municipal de Turisme la posada en marxa d’un nou portal on Visit València exposarà totes les dades relacionades amb el Turisme a la ciutat. En la web, de fet, s’ha introduït una nova eina que rastreja tots els apartaments turístics registrats en les quatre principals plataformes del sector. Este registre, ha indicat, servirà per a establir un control més eficaç d’este tipus d’allotjament turístic.