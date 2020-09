València incorpora la modalitat virtual a la nova edició de Voluntariat pel Valencià

Connect on Linked in

La regidora Luisa Notario destaca que també es facilita el contacte entre personal de llocs de treball allunyats

L’hemicicle de l’Ajuntament ha acollit este matí la presentació de la quinta edició de la campanya del Voluntariat pel valencià, una iniciativa organitzada pel Gabinet de Normalització Lingüística en col·laboració amb el servici de Formació i Escola Valenciana amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià entre el personal de la Corporació. En esta ocasió, per raó de la pandèmia, s’oferix a les persones participants la possibilitat de triar la modalitat de realització, presencial o virtual a través d’una aplicació. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que “d’esta manera també es facilita la participació del personal dels diversos departaments que no es troben a l’edifici de la plaça de l’Ajuntament o de Tabacalera”.



“Tot i les dificultats produïdes per la difícil situació sanitària arribem a esta quinta campanya amb la mateixa il·lusió amb què vam començar la primera”, ha indicat Luisa Notario. “Esta pandèmia ens ha obligat a ser més virtuals i ha accelerat la nostra digitalització, el que ens permet ara ser més flexibles en les opcions que oferim als voluntaris i voluntàries”. Així, enguany existixen dos modalitats de realització: presencial i virtual a través de l’aplicació Lifesize, i “cada parella lingüística pot triar una de les dos modalitats en funció de la seua preferència o necessitat, per llunyania dels centres de treball, sempre que no hi haja impediment de les autoritats sanitàries”.



L’activitat, que forma part del Pla de Formació de l’Ajuntament, posa en contacte persones que volen aprendre valencià (aprenentes) amb altres que el parlen (voluntàries), de manera que formen parelles lingüístiques durant un període de deu setmanes, fins a l’acabament de novembre, i que es veuen per parlar dos vegades a setmana durant mitja hora. “La finalitat última és facilitar l’accés al valencià a tot el personal de l’Ajuntament”, ha remarcat l’edil, “a més de poder continuar avançant en la seua normalització per garantir a la ciutadania el dret a comunicar-se amb el seu ajuntament en la llengua oficial que trie”. Des de l’any 2016, un total de 789 persones han dut a terme l’activitat i per primera volta, en esta quinta edició hi ha hagut més voluntàries que aprenentes.



L’acte de presentació del Voluntariat pel valencià, celebrat hui a l’hemicicle municipal, ha comptat amb la presència de Luisa Notario, qui l’ha presidit; Laura Font, presidenta de la CAPPEPV (Coordinadora d’Alumnat, Pares, Mares i Professorat per l’Ensenyament Públic en Valencià) i representant d’Escola Valenciana, entitat que proporciona el material utilitzat (llibre de lectura 10 de dones, el quadern de suport i la xapa identificativa); Vicent Anyó, cap del Gabinet de Normalització Lingüística; la regidora del Partit Popular Julia Climent, i una representació reduïda de les persones participants, tenint en compte l’aforament limitat com a conseqüència de les mesures sanitàries antiCOVID19, les quals han impedit fer la tradicional fotografia de grup. Així mateix, la voluntària Maria Navarro ha llegit un fragment del llibre Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez-Cutillas, nomenada escriptora de l’any 2020-2021 per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; i Vicent Camps, del Gabinet de Normalització Lingüística, ha recitat el poema Misser Mascó 17 de Vicent Andrés Estellés.



ALTRES INICIATIVES



Luisa Notario ha recordat que “a més d’incentivar l’ús de la nostra llengua com a vehicle de comunicació a l’administració, el Voluntariat pel valencià ha donat i continua donant lloc a altres iniciatives”, entre elles el text literari que quinzenalment reben, per correu electrònic, no només les persones participants sinó totes aquelles que ho sol·liciten, que actualment són mes de 600. Igualment, “amb participants procedents del Voluntariat es va crear també el taller de poesia, realitzat fins ara a la Biblioteca Municipal Maria Beneyto” i “al llarg de 2020 continuem amb els cursos de valencià, presencial i en línia, dels diversos nivells”.



D’altra banda, “a més de les campanyes i tallers de lectura, que a l’octubre començaran dedicats a l’obra de l’escriptora Carmelina Sánchez-Cutillas, també hem convocat per primera volta unes subvencions per fomentar l’ús del valencià en el comerç de proximitat de la nostra ciutat”. Podran optar a estes ajudes els establiments comercials de València que siguen autònoms, xicotetes empreses o microempreses, i que facen retolació interior o exterior i de vehicles; els que es publiciten amb anuncis en mitjans de comunicació i impresos publicitaris i comercials, etiquetes, cartells, embolcalls, bosses o adhesius; els d’hostaleria i restauració que promoguen el valencià a través de les seues cartes de menú, i els que creen, adeqüen o traduïsquen les seues pàgines web.



Pel que fa a les xarxes socials, “durant la pandèmia hem fet arribar el valencià a un públic molt més ampli i divers a través dels múltiples projectes desenvolupats en Facebook, YouTube, Instagram i Spotify des del Gabinet de Normalització Lingüística”, com ara continguts literaris adreçats als alumnes que es presenten a les proves d’accés a la universitat, passatemps, llistes de música en Spotify per als diversos moments del dia o efemèrides (Dia de l’Orgull LGTBI o 8 de març, per exemple) o recursos per a l’aprenentage del valencià. “Tot això, immers en la celebració del quaranta aniversari dels inicis del Gabinet de Normalització Lingüística i de la reincoporació del valencià a la nostra institució”, ha remarcat la responsable de Gestió de Recursos, qui s’ha referit a la “incorporació en breu dos nous tècnics lingüistes”.



La regidora ha agraït a Escola Valenciana “la seua inestimable col·laboració, amb la qual hem pogut comptar sempre”; al personal del Gabinet de Normalització Lingüística “pel seu treball, dedicació i compromís” i, “com no, als voluntàries i voluntaris, aprenentes i aprenents, veritables protagonistes d’este projecte, pel vostre esforç desinteressat”.